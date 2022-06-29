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29/06/2022 18:01

《台股攻略－黃振宇》電子及航運股受壓，台股再度下跌

　　《台股攻略》台股今（２９日）日再度下跌，電子及航運股受壓，指數最多跌超過２２０點
，生物科技股（簡稱：　生技股）逆市上揚，指數跌幅收窄，最終收１５２４０點，跌１９９點
，成交金額為新台幣２４３４﹒６５億元，三大法人合計淨賣出新台幣１３９﹒０４億元。
　　電子權值股的台積電再度受壓，收新台幣４９１元，跌１﹒３％，市值滑落至新台幣
１２﹒７３兆元；聯電、國巨、台達電及南亞科等沽壓沉重，均跌１％至３％：聯發科低位獲買
盤承接，收新台幣６６１元，逆市升１﹒５％；日月光投控今日除淨，每股派息新台幣７元，股
價收新台幣７９﹒１元，跌５﹒８％。貨櫃航商長榮今日亦除淨，每股派息新台幣１８元，曾升
至高位新台幣９５﹒７元，惟午市沽壓湧現，最終收市倒跌１﹒７％，收新台幣８９元；陽明及
萬海同步下挫，均跌超過６％；其他航運股方面，台驊投控、慧洋－ＫＹ、四維航、新興及裕民
均跌３％至６％。航空雙雄則獲資金追捧，華航及長榮航逆市升超過１％。生技股再度成為資金
避風港，保瑞、和康生、台生材及益得等紛紛漲停；生技股王藥華藥亦一度升至新台幣５４７元
漲停創新高，收市亦升８﹒９％，收新台幣５４２元；此外，寶齡富錦、美時、北極星藥業－
ＫＹ、永昕及太景－ＫＹ等生技股表現強勢，均升３％至６％，上櫃生醫類股指數升超過３％。
　　晶呈科技今日召開股東會，公布去年收入新台幣７億元，按年增３１％，由於特殊氣體供不
應求市況延續，董事長陳亞理認為，看好半導體成長動能，料上半年布局效果將在下半年顯現。
由於美國最高法院推翻憲法保障的墮胎權，將讓許多避孕方法面臨更多審查，美國藥廠
Ｅｖｏｆｅｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ（ＥＶＦＭ－ＵＳ）開發的不含荷爾蒙處方避孕藥
Ｐｈｅｘｘｉ有望填補市場缺口，而台廠保瑞已拿下該避孕藥獨家代工合約，料每季為集團貢獻
近億元收入。
　　在加息政策下，股市欠缺上升動力，短期投資不宜過份進取，預期大市走勢偏弱，操作方面
，可關注受惠政策推動的電能儲備股，或受惠將通關概念的股份。
　
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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