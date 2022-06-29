【虛幣世界】比特幣連跌三日，美經濟數據影響投資信心

《經濟通通訊社２９日專訊》加密貨幣持續下跌，其中比特幣連跌三日，受美股拖累下整體

投資氣氛悲觀，美國經濟數據不符預期令市場態度審慎，美國６月份消費者信心降至２０２１年

２月以來最低。Ｏａｎｄａ高級市場分析師Ｃｒａｉｇ Ｅｒｌａｍ表示，目前市場非常焦慮的

時期，因此市場的升幅並沒有持續很長時間。

大多數其他主要加密貨幣都處於虧損狀態，ＳＨＩＢ和ＤＯＧＥ一度分別下跌近８％和７％

，以太幣亦在１２００美元以下徘徊。有報道稱加密貨幣交易所「火幣」可能全球裁減超過

３０％的員工後，競爭對手交易所「ＯＫＸ」的一位高層宣布，該公司將員工人數增加３０％的

計劃，但消息似乎未有對市場起刺激作用。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０３０７﹒７４元（美元．下同），升０﹒１３％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１４４﹒９８元，升０﹒０８％；艾達幣報

０﹒４７３２元，升０﹒８３％；瑞波幣報０﹒３３９２元，升０﹒５０％。（ｕｌ）



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