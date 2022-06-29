《談國論企－黎偉成》香港須嚴控疫推港康碼與內地通關

《談國論企》香港特別行政區第６屆政府於２０２２年７月１日正式運作，所面對和處理的

事務無疑相當繁多，最重要當然是要（１）採取務實有效的「動態清零」防疫控疫政策措施，使

香港的疫情確確切切受控，更須（２）研制和推出「港康碼」與內地「健康碼」可互聯互通防控

機制接軌，始能有望和內地、澳門通關，和（３）有條件和有保證地加大放寬世界各地人士來港

力度，讓香港以對外為主經濟社會重拾活力。此為重中之重也。



＊痛定思痛強檢清隱患者同時建港康碼＊



要十分理性和坦誠的指出，林鄭政府在處理香港的第五波疫情，是絕對失敗的，此說可印證

於（Ｉ）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將於７月１日主持香港回歸祖國

２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典職，並作出廣為關注的重要講話，乃先於６月

３０日抵港和出席若干重要活動，而前後兩日的安排，據報不會在香港逗留過夜，足見（ｉ）中

央對香港的疫情，感到高擔心。尤其是習近平總書記在香港爆發第五波疫情伊始，便迅作指示要

港府嚴格控疫，並要中央及地方全力支持香港防控，唯是林鄭和香港的「躺平「派陽奉陰違，抗

拒強檢和不考慮「港康碼」，結果有逾１２２萬人確診，到如今還是每天有近２０００人染疫和

社區不斷有新擴散？

但更重要的，是（ＩＩ）香港回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典職

，在習近平總書記心中，乃頭等大事，要親自主持，否則便會一如對外國元首、國際組織等以視

頻方式聯繫。

由是港人要銘銘緊記習近平總書記的好意，香港特區第６屆政府更須在結束過去５年之亂而

要好好用心的治。千頭萬緒，當前最緊急和最重要的，當然是狠狠地重新定訂出務實有效的防疫

控疫政策，和相關工作，重點有：

最是重要的，當然為（一）要不折不扣的執行國家的「動態清零「政策，始能夠確確切切地

如內地的做到取得一次又一次的防疫控疫佳績。內地多個主要城市在３、４月份期間爆發新一輪

的疫情，而上海市的情況相當嚴重，需要封區甚至封城約２個月，使當地以至全國各地的經濟社

會受到相當程度的負面影響，但在５月份基本控股，並於６月份社會復常態的同時，於是月底的

２８日開始採取縮短密切接觸者、入境人員隔離期限，至７天集中隔離醫學觀察，加上３天居家

健康監測，便可見國家防控疫的成績。

此可見國家的嚴格防疫控疫政策和相關措施，無疑在經濟社會造成頗為嚴重的損失，和居民

的生活強烈的不便，卻是相對短暫的影響，而重要的是復常之後，可以採取新一輪的放寬做法，

使居民和入境的人士在疫下得到更大的方便。

世界上任何的利益、得益，都必須付出代價，此可見內地的防疫控疫由再擴而重新受控，開

展新里程，便可充分說明此理，更為香港第６屆特區政府開展各種各樣政策性工作的重中之重。



＊控疫始能開展各項提振經濟社會工作＊



至於（二）香港在防疫控疫的政策和工作，肯定是要：先從嚴不宜寬，務實有效的疫控後，

便可以較為放手地推行各種各樣社會和經濟金融措施，恢復和提振香港。建議新任特首李家超制

定完善、全面的政策，在港進行「強檢」工作，抽出社會上的隱性患者，基本減除社會擴散的威

脅，而不是林鄭之陽奉陰違、見步行步的「躺平「，否則又會出現一波又一波的惡果。

和（三）要建立「港康碼」。我肯定：內地讓香港重新全面通關，必須有機制上的對接，而

不是由疫情主導，因疫情可以今天好、明天惡，故不能以疫情為準；而防控疫情的機制，始為通

關的關鍵。香港要建立實名和具追蹤功能的「港康碼」，與內地的「健康碼」幾乎無縫對接，才

可以使中央放心地讓兩地的人流、物流等多方面通關。

因為香港現行的所謂「安心出行」，錯漏百出，絕對不「安心」，乃受香港一眾庸官十分官

僚地完全沒有統籌的見步行步、各自為政「做事」所產生的劣物。要是不建立「港康碼」，中央

在現時甚至將來好一段時間都不會接受與香港通關之議。

要指出，李家超團隊的管治，必須堅持在「一國兩制」、「港人治港」正確的原則，做好廣

泛和深層次的研究，廣納意見以增良策，並實事求是的定制、立法和執行。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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