《午市前瞻》恒指料２１４００有支持，蔚來宜待回至５０天線買入

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收報２２０５３，跌３６５點或１﹒６３％，主

板成交８６５﹒６１億元。恒生中國企業指數報７７１２，跌１８１點或２﹒２９％。恒生科技

指數報４９４８，跌１５５點或３﹒０４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６６﹒４元，升０﹒６元或０﹒１６％，成交６７﹒３８億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報１１４﹒２元，跌３﹒９元或３﹒３％，成交３０﹒０３億元；美團收報

２０２﹒２元，跌５﹒４元或２﹒６％，成交２４﹒８１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊張智威：恒指粉飾櫥窗效應漸過＊



恒指今天低開２９３點報２２１２５，主要受科技股及汽車股拖累。信誠證券聯席董事張智

威向《經濟通通訊社》表示，恒指過去兩日即使上升，惟仍未能突破４月４日的反彈高位

２２５３５，估計在２２５００水平有阻力。他續指，港股近期在回歸日將至、期指結算及基金

半年結等粉飾櫥窗效應下上升，惟回歸利好消息已炒得差不多，預期北水在慶回歸之後鳴金收兵

，恒指短線料有回調，並在２０天線２１４００才見支持。



＊「蔚小理」中看好理想＊



蔚來（０９８６６）遭沽空機構Ｇｒｉｚｚｌｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ狙擊。該機構發表報告

稱，蔚來可能透過會計手段，誇大收入和提高淨利潤率以達到目標。蔚來股價受壓，早段跌幅曾

擴大至逾８％。

張智威表示，汽車股近一個月升幅驚人，以蔚來為例，由５月１２日低位１００﹒８元至６

月２７日高位１９９﹒２元，已累積近１倍升幅，相信不少投資者在高位獲利，汽車股短線會有

調整。他續指，蔚來對於沽空機構的質疑未提出具體證據去反駁，暫難釋除投資者疑慮，股價今

天借勢回調，短線宜回至５０天線１４２元水平買入。

在「蔚小理」當中，張智威較看好理想（０２０１５），因為其毛利率是三間車企中最高，

亦有望較快扭虧為盈，公司推出的新ＳＵＶ理想Ｌ９更讓市場憧憬可提高公司銷量，前景較樂觀

。他提到，理想股價由５月１０日低位７４﹒７５元升至６月２４日高位１６５﹒３元，升幅逾

１倍，建議投資者待股價回至２０天線１３０元水平才部署。

至於上日高見３３３﹒３元破頂的比亞迪（０１２１１），張智威指公司基本面仍佳，刀片

電池及汽車銷量維持強勁，相信短線回調幅度較小，投資者可於２０天線３０２元部署。

（ｅｒ）

