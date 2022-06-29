【新冠肺炎】澳門新增７０宗陽性個案，今輪累計４８４人染疫

《經濟通通訊社２９日專訊》澳門疫情持續，昨日新增７０宗新冠病毒核酸陽性個案，今輪

疫情累計４８４宗。新增個案中，５０宗在社區發現，２０宗在管控中發現。

澳門市民今明兩天每天要進行一次快速抗原檢測，結果申報上載平台。昨天傍晚結束的第三

輪全民核酸檢測，採樣超過６５萬人次，其中超過４０萬人次已有檢測結果，全部呈陰性，累計

３９個混管樣本呈陽性。（ｂｉ）

