【夜期時段】７月期指報２１８７０點，升１５點，低水１２７點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，７月期指在夜期時段開市報２１８６１點，升

６點，低水１３６點，最新報２１８７０點，升１５點，低水１２７點，合約成交２１９張。

７月國指期貨在夜期時段開市報７６２４點，升１３點，低水７１點，最新報７６１１點，

無升跌，低水８４點，合約成交１６４張。

