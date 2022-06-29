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29/06/2022 17:39

【夜期時段】７月期指報２１８７０點，升１５點，低水１２７點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，７月期指在夜期時段開市報２１８６１點，升
６點，低水１３６點，最新報２１８７０點，升１５點，低水１２７點，合約成交２１９張。
　　７月國指期貨在夜期時段開市報７６２４點，升１３點，低水７１點，最新報７６１１點，
無升跌，低水８４點，合約成交１６４張。

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