《再戰明天》ＯＰＥＣ＋部長級會議舉行，中國公布ＰＭＩ

《經濟通通訊社２９日專訊》ＯＰＥＣ＋部長級會議舉行，及中國公布ＰＭＩ，料為周四

（３０日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，第３０屆ＯＰＥＣ＋產油國部長級視訊會議舉行，歐盟執委會經濟

事務執委真蒂洛尼在「挑戰時期歐元區的生產率和競爭力」會議上發表講話。本港時間周四

３：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在歐洲議會經濟委員會發表講話。晚上

８：００ｐｍ，德國經濟部長哈貝克在ＫＡＴＡＧ會議上發表主旨講話。９：３０ｐｍ，歐洲央

行總裁拉加德發表講話，隨後與聽眾討論。１０：００ｐｍ，北約成員國領導人在北約峰會最後

一天召開記者會，烏克蘭問題是首要議題。



＊歐元區公布失業率，大快活公布業績＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布５月工業生產，月率跌幅料由１﹒５％收

窄至０﹒３％，年率料由下滑４﹒９％改善至升４﹒２％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布６

月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由４９﹒６升至５０﹒５；６月非製造業採購經理人指

數料由４７﹒８升至５０﹒５；６月綜合採購經理人指數。本港時間１：００ｐｍ，日本公布５

月新屋動工，年率升幅料由２﹒２％收窄至１﹒６％。本港時間２：００ｐｍ，英國公布第一季

出口，季率料由６﹒９％逆轉至下滑４﹒９％；第一季國內生產總值季率升幅料由１﹒３％收窄

至０﹒８％，年率升幅料由６﹒６％擴大至８﹒７％；第一季進口季率升幅料由０﹒３％擴大至

９﹒３％。同一時間，德國公布５月進口物價，月率升幅料由１﹒８％收窄至１﹒５％，年率升

幅料由３１﹒７％收窄至３１﹒５％；５月零售銷售月率料由下滑５﹒４％改善至升１％。

本港時間４：３０ｐｍ，香港公布５月零售銷售，年率升幅料由１１﹒７％收窄至８﹒４％

。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布５月失業率，料維持於６﹒８％。本港時間８：３０ｐｍ

，美國公布５月核心個人消費支出平減指數，月率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒４％，年率升幅

料由４﹒９％收窄至４﹒８％；５月個人消費料由０﹒９％降至０﹒４％；５月個人所得料由

０﹒４％升上０﹒５％；連續申請失業救濟金人數料由１３２萬降至１３１萬；首次申請失業救

濟金人數料維持於２３萬。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布６月芝加哥採購經理人指數，料由

６０﹒３降至５８。

在本港，明日公布業績的公司有：嘉藝（０１０２５）、冠亞商業（００１０４）、中能國

際（０１０９６）、西伯利亞（０１１４２）、保集健康（０１２４６）、皓天財經

（０１２６０）、國投（０１３８６）、劍虹（０１５５７）、華夏文化（０１５６６）、創建

（０１６０９）、建成（０１６３０）、寶力科技（００１６４）、華南城（０１６６８）、莎

莎（００１７８）、美臻（０１８２５）、完美醫療（０１８３０）、優越（０１８４１）、快

餐帝國（０１８４３）、卓航控股（０１８６５）、ＭＯＧ（０１９４２）、德祥地產

（００１９９）、中國投資開發（００２０４）、鷹美（０２３６８）、元亨燃氣

（００３３２）、美亞娛樂（００３９１）、大快活（０００５２）、安域（００６４５）、環

科（００６５７）、中國衛生（００６７３）、卡姆丹克（００７１２）等。（ｗａ）

