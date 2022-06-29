【ＥＴＦ通】許正宇：ＥＴＦ通深化資本市場融合，鞏固港橋樑角色

《經濟通通訊社２９日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌稱，國家《十四五規劃

綱要》確立香港在國家整體發展的功能和定位，當中不少內容是關於提升香港國際金融中心地位

，各相關範疇在過去兩年多來也有顯著進展。

許正宇指出，中港監管機構昨日宣布ＥＴＦ通正式啟動，有關交易將於７月４日開始。

ＥＴＦ通進一步深化兩地資本市場融合，為境內外投資者提供更多元化的資產配置選擇，同時鞏

固香港作為國際與內地資金進出的橋樑角色。



＊截至５月底跨境匯劃資金達逾１０億人幣＊



他表示，跨境理財通目前已共有２４家合資格香港銀行與內地夥伴銀行開展跨境業務，截至

今年５月底，參與理財通的個人投資者超過２﹒９萬人，計劃共錄得超過１０６００筆跨境匯劃

資金，金額約１０﹒３億元人民幣。深圳市政府去年在港發行５０億元離岸人民幣地方政府債券

，包括綠色債券，這是首次有地方政府債券在港發行。另外，特區政府今年５月發行總額達

２００億港元的零售綠債，是全球至今發行額最大。



＊設立有限合夥基金制度，逾５００個基金註冊＊



此外，當局為私募基金設立的有限合夥基金制度設立一年多以來，已有超過５００個基金註

冊。當局亦正處理超過５０宗個案，並已成功協助至少１４個包括內地、東盟、歐洲及美加家族

辦公室在港成立或擴展業務。

許正宇又稱，出任第五屆特區政府財庫局局長近８００天，感謝一直得到議會、金融業界、

政府同僚及社會各界人士的支持和勉勵。他強調，在當今世界大變，在中央的關懷和愛護下，深

信只要大家團結一心，利用好「一國兩制」的獨特優勢，抓緊機遇融入國家發展大局，定能順應

由治及興歷史大勢，同為香港開新篇。（ｈｙ）

