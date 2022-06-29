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29/06/2022 11:28

【新冠肺炎】陳國基：明早恢復上班，宣誓就職由政府決定

　　《經濟通通訊社２９日專訊》早前確診新冠病毒的特首辦主任、候任政務司司長陳國基向港
台表示，他與另一名確診的政制及內地事務局局長曾國衞，快速測試都已轉陰性多日，曾國衞今
早已完成隔離返回辦公室。
　　陳國基表示，將於明早上班。至於參與宣誓就職的問題，將由政府決定。（ｈｙ）

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