《小傳日記》蔚來畀「灰熊」狙擊，股價翻車有排棘？

《小傳日記》今日車股跌到傻，相信關蔚來（０９８６６）事喇。上兩個禮拜蔚來先宣布新

ＳＵＶ ＥＳ７全球首發，點知衰嘢排住隊咁嚟！上個禮拜發生測試車喺高處墜毀嘅事故，兩名

試車員重傷不治，今日就畀沽空機構狙擊，完美示範咩叫「禍不單行」！

沽空機構灰熊（Ｇｒｉｚｚｌｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）發表針對蔚來嘅報告，話蔚來利用會

計手段，透過一間未納入合併報表嘅關聯方，誇大收入同提高淨利潤率，以達到目標。報告解釋

，蔚來旗下蔚來控股早前聯同國泰君安、寧德時代等四間公司合資，設立武漢蔚能電池。喺武漢

蔚能完成Ｂ輪融資後，蔚來持有其中１９﹒８４％股權，成為單一最大股東。

灰熊懷疑，蔚來正試圖透過武漢蔚能呢個未合併嘅關聯方，創造數十億美元收入，令蔚來過

去業績超出市場預期，事件非比尋常。報告又提到，蔚來ＣＥＯ李斌同愉悅資本，以及佢嘅創始

合夥人劉二海關係密切，劉二海就係曾經備受熱議嘅「瑞幸咖啡業績造假案」嘅關鍵人物。

蔚來發咗聲明回應，話沽空機構嘅內容充滿大量不實信息，以及對公司披露信息嘅誤讀，目

前已針對報告啟動相關程序。不過，呢隻「灰熊」突然偷襲，蔚來當堂「翻車」，股價晏晝跌超

過一成。其他車股煞車唔切炒埋一堆，吉利（００１７５）曾經跌８巴仙；比亞迪

（０１２１１）跌超過４巴仙，形成呢個好震撼嘅「炒車現場」。

依家蔚來同灰熊角力，仲係口同鼻拗，最弊蔚來未拎到確實證據出嚟，灰熊又唔知會唔會嚟

多個大撲擊，呢單嘢短時間未搞得掂，蔚來睇怕繼續翻車。更何況，汽車股股價由５月初開始到

近日已經升到過晒火，「蔚小理」同比亞迪更加升至少１倍。灰熊好日唔揀，係揀呢個時間蒲頭

，仲要針對蔚來一個。呢次由高位回調，係咁啱得咁橋，定老早有凶兆？



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