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即市新聞

29/06/2022 10:00

《退休多角度－程浩賢》如何面對退休成本上升？

　　《退休多角度》面對生活成本不斷攀升，作為投資者的您和我也許不得不修改預算或調整退
休期望。根據香港財務策劃師學會（ＩＦＰＨＫ）於６月頭發表的「香港退休開支指數」調查結
果新聞稿，　２０２１年的指數達１１７﹒４，較２０２０年基準年（１００）上升１７﹒４％
。退休人士每月基本真實開支為１３，４６５元，在通脹及生活成本上升的雙重夾擊下，未來退
休開支只會有增無減。受訪的退休人士有逾四成表示退休後收入不足之前一半，低於經合組織及
世界銀行的月入替代率（ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｒａｔｉｏ）──即退休後月均收入佔退休
前每月薪酬的比例──標準的六成。積金制度、業界和市民自己如何可以互補不足，追求較理想
的退休生活？

＊撤對沖、積金易，可優化成員退休保障＊

　　大家應該有留意立法會剛通過取消強積金對沖的法案，新安排下，打工仔被解僱時所獲得的
賠償部分金額將不會從自己本身的強積金戶口扣除，作為退休福利之一的強積金累算權益因此沒
有因對沖而削減。累積的強積金變相多了，若認真管理繼續投資，可以是一個財富增值的機會。
同時，政府積極設立積金易（ｅＭＰＦ）平台，將會是撤銷對沖的關鍵配套，當中僱主可設立專
項儲蓄戶口，為取消「對沖」後的潛在遣散費或長期服務金支出預先儲蓄。
　　現時，強積金制度覆蓋全港超過８成的就業人口，ｅＭＰＦ長遠目標希望為所有強積金成員
降低收費及便利管理。作為一站式的電子平台服務，積金易可以讓所有成員：包括僱員、僱主或
自僱人士，隨時隨地透過網上和手機應用程式管理強積金賬戶，不只限於查閱賬戶資料，甚至可
以轉移基金與整合賬戶。引述今年年頭財庫務局局長網誌文章的資料，通過規模效應及提高數碼
使用率，預料ｅＭＰＦ於１０年內為計劃成員累計節省最少３００億元甚至達４００億元的成本

　　根據政府估算，對強積金成員而言，收費長遠有下調空間吸引之外，亦有助推動數碼化用戶
體驗，可更簡易、便捷和有更大彈性按個人生活節奏自助式管理強積金，　鼓勵大家持之以恆地
積極作強積金投資，有望追得上高漲的退休成本。

＊跳出框框：積金以外，退休以後，持續投資＊

　　除了積金制度、業界的努力，市民自己有何對策？也許大多數人會慣性聚焦於退休前，主要
以強積金方式來累積儲備作未來之用。退休概念仲停留係ＭＰＦ足夠嗎？根據世界銀行提出的退
休保障五大支柱，我們的強積金制度屬於第二支柱，即由私營機構管理及具足額資金的強制性供
款制度。較全面的退休保障並非單一支柱承受得了，需配合其他支柱（例如自願性儲蓄或其他個
人資產等）互補不足，方能穩固支撐。退休前累積儲備固然重要，但隨著社會進步，醫療科技讓
人均壽命普遍提高，未來退休生活將面對更大挑戰。當退休生活年期延長，日常生活和醫療等開
支便隨之而增加，想更好應付更漫長的人生歲月，退休後的持續投資變得越來越不容忽視。
　　投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。
《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁　程浩賢》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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