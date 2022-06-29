  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/06/2022 09:26

【聚焦人幣】人幣中間價貶１０５點子，報６﹒７０３５

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０３５，
較上個交易日跌１０５點子，錄兩連貶，創６月２３日一周最低，上個交易日報６﹒６９３０。
　　歐洲央行（ＥＣＢ）拉加德周二發表講話時，未就下月加息透露進一步詳情，歐元走低，美
元重新抬頭。美匯指數在紐約尾盤上漲０﹒５４％至１０４﹒５０。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７０３５　＋１０５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０５４５　－２４９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９２７８　－１５６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５４４　　＋１３﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１７０１　－４００﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６３１６　　－１０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１８３５　－３０３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３０７　　　－１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒００６０　　＋７４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２０７６　　＋７５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５５９　　－１９﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　７﹒９８７１　－３６６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３９８４　＋２９１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒３２００　　＋１９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話29/06/2022
【虛幣世界】比特幣連跌三日，美經濟數據影響投資信心
人氣文章財經熱話28/06/2022
車市受惠國策大行齊唱好　比亞迪創新高吉利五連升
人氣文章中國故事28/06/2022
《神州經脈》入境內地隔離期砍半　人行突放水千億　滬指返三千四
人氣文章財通前海28/06/2022
前海深港國際法務區高端法律服務業集聚實施辦法
人氣文章市場動向28/06/2022
亞洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案
人氣文章專訪28/06/2022
【葉劉專訪】新班子才德兼備，上任後首要通關、加強行政立法關係（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金