【聚焦人幣】人幣中間價貶１０５點子，報６﹒７０３５

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０３５，

較上個交易日跌１０５點子，錄兩連貶，創６月２３日一周最低，上個交易日報６﹒６９３０。

歐洲央行（ＥＣＢ）拉加德周二發表講話時，未就下月加息透露進一步詳情，歐元走低，美

元重新抬頭。美匯指數在紐約尾盤上漲０﹒５４％至１０４﹒５０。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７０３５ ＋１０５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０５４５ －２４９﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９２７８ －１５６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５４４ ＋１３﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１７０１ －４００﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６３１６ －１０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１８３５ －３０３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８３０７ －１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒００６０ ＋７４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２０７６ ＋７５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５９ －１９﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ７﹒９８７１ －３６６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３９８４ ＋２９１﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒３２００ ＋１９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

