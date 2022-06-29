【聚焦人幣】人幣中間價貶１０５點子，報６﹒７０３５

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０３５，
較上個交易日跌１０５點子，錄兩連貶，創６月２３日一周最低，上個交易日報６﹒６９３０。
歐洲央行（ＥＣＢ）拉加德周二發表講話時，未就下月加息透露進一步詳情，歐元走低，美
元重新抬頭。美匯指數在紐約尾盤上漲０﹒５４％至１０４﹒５０。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７０３５ ＋１０５﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０５４５ －２４９﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９２７８ －１５６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５４４ ＋１３﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１７０１ －４００﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６３１６ －１０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１８３５ －３０３﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８３０７ －１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒００６０ ＋７４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２０７６ ＋７５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５９ －１９﹒３０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ７﹒９８７１ －３６６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３９８４ ＋２９１﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒３２００ ＋１９﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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