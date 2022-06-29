《鍾之日記》港股期結日大瀉，蔚來遭狙擊累車股

《鍾之日記》６月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國消費信心指數回落至１６個月低位，加上紐約聯儲總裁呼籲進一步快速加息，拖累美股

隔晚顯著下跌，港股期指結算日高開低走，挫逾４００點。

恒指低開２９３點，報２２１２５，之後沽壓加劇，午後跌幅曾擴大至５７４點，低見

２１８４４，但尾市沽壓略降。最終恒指收造２１９９６，挫４２２點或１﹒８８％；國指收報

７６９４點，挫１９９點或２﹒５％；恒生科指全日收報４９３７點，急跌１６６點或３﹒３％

。大市成交額１６０８﹒２７億元。

恒指成份股表現最差是吉利（００１７５），全日插８﹒２％。藍籌僅六隻股份上升，表現

最好是龍湖（００９６０），全日升１﹒１％。



＊避險情緒升溫，滬綜指穿３４００＊



中國國家主席習近平２８日在湖北省武漢市考察時指，中國搞「集體免疫」、「躺平」之類

的防控政策，後果不堪設想，中國寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身

體健康受到傷害。動態清零政策繼續不動搖，滬深兩市午後急崩，滬綜指午後跌幅擴大至超過

１％，且愈跌愈急，全日跌１﹒４％，終結四連漲，收報３３６１﹒５２點穿三千四，全行業板

塊僅地產股顯著抬升撐住大市，全Ａ股有３８８８隻個股下跌。

深市跌幅更大，深成指挫２﹒２％，創業板指跌２﹒５３％。

人民銀行今日進行１０００億元人民幣７天期逆回購，淨投放９００億元人民幣，四個交易

日以來人行累計放水３３００億元人民幣。兩市全日成交１３１６２億元人民幣，創四個月以來

新高，按日增長７﹒８％。

國務院總理李克強到民政部、人社部考察，並主持召開座談會，提到要盡快把失業率降下來

、控制住，及時保障失業人員和需納入低保的對象、臨時遇困人員等，「防止發生衝擊道德底線

的事」，「確保不發生規模性返貧」。李克強近月以來已經數次提及失業、返貧問題，官媒此前

預計第二季ＧＤＰ增長只有約１％。



＊長安汽車股東提款，蔚來遭沽空機構狙擊＊



中資汽車股今早突然急挫引發市場關注，作為中國四大車企之一的長安汽車

（深：０００６２５）在午間時段發布公告稱，大股東長安汽車集團、主要股東兵裝集團及南方

資產告知長安汽車，指已減持公司股份合共１％，決定提前終止本次股份減持計劃。公告顯示，

兵裝集團昨日趁股價高企時減持了公司０﹒４２％股份，減持均價為每股２０﹒３０元人民幣，

套現共８﹒５億元人幣。

主要股東套現引發強大沽壓，長安汽車在Ａ股跌停報１８﹒３２元人幣，直至收市仍有５３

萬手封單。恐慌情緒傳遞至港股上市的同業，長汽（０２３３３）瀉９﹒２％，吉利

（００１７５）挫８﹒２％，比亞迪（０１２１１）跌５％，廣汽（０２２３８）跌４﹒４％，

東風（００４８９）走低３﹒１％。

沽空機構灰熊發報告狙擊蔚來（０９８６６），指控該公司透過會計手段，通過誇大收入和

提高淨利潤率以達到目標。蔚來汽車旗下蔚來控股，聯同國泰君安（０２６１１）、寧德時代

（深：３００７５０）等四間公司合資，設立武漢蔚能電池。報告指控蔚來汽車利用這個未合併

的關聯方來誇大業績，讓蔚來的全年收入和淨利潤分別膨脹了約１０％和９５％。報告更指控，

蔚來ＣＥＯ李斌與愉悅資本創始合夥人劉二海關係密切，而劉氏正是瑞幸咖啡業績造假的涉案人

物。

蔚來發公告表示，該報告並無依據，其關於公司資訊包含許多錯誤、無根據的推測以及誤導

性結論和詮釋。公司的董事會，包括審計委員會，正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來

保護所有股東的利益。蔚來全日股價瀉１１﹒４％，理想汽車（０２０１５）挫８﹒８％，小鵬

汽車（０９８６８）跌７﹒４％。



＊京東健康插７％，收購母企寵物健康業務＊



京東健康（０６６１８）中午宣布向母企京東集團（０９６１８）收購寵物藥物及健康產品

等電商業務，包括業務合約、存貨等資產，對價不超過３﹒５５億美元（約２７﹒７億港元）。

京東健康收市跌勢加劇，收跌７﹒４％，報６２﹒２元。京東集團則連跌２日，再跌３﹒１％。

京東健康今次收購屬關連交易，但由於交易適用百分比率超過０﹒１％但低於５％，故會豁

免獨立股東批准規定。

京東健康與京東已訂立買賣協議，將收購京東的寵物健康相關產品的電商業務「資產」，包

括業務合約；存貨；經營權；及所承擔負債。收購對價將不超過約３﹒５５億美元，其中包括初

始價格３﹒２９億美元（約２５﹒７億元）及存貨價值不超過約２６３０萬美元（約２﹒０５億

港元）。

至於騰訊（００７００）受大股東減持消息拖累，連跌第三日，收市降０﹒２％，為交投最

活躍港股，成交有１２７﹒４億元。

騰訊周一預告，其南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ（南非：ＮＰＮ）將會逐步減持騰訊，昨天騰

訊隨即斥資約３億元回購８３萬股，每股作價介乎３５８至３６８元，是騰訊今年４月中以來，

事隔兩個多月再回購股份。

美團（０３６９０）跌２﹒３％，阿里（０９９８８）跌３﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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