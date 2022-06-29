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即市新聞

29/06/2022 08:41

【ＥＴＦ通】中證監：ＥＴＦ通７月４日開始，技術系統已準備就緒

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中國證監會公告，與香港證監會共同決定
批準兩地交易所正式將符合條件的交易型開放式基金（ＥＴＦ）納入互聯互通機制。互聯互通下
的ＥＴＦ交易將於７月４日開始。「港股通」只納入４隻本港上巿ＥＴＦ，包括盈富基金
（０２８００）、恆生中國企業（０２８２８）、南方恆生科技（０３０３３）及安碩恆生科技
（０３０６７）。「滬深股通」則多達８３隻內地ＥＴＦ，其中包括５３隻在上交所掛牌的
ＥＴＦ，３０隻在深交所掛牌的ＥＴＦ。
　　中證監稱，目前，相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。中
國證監會、香港證監會已就ＥＴＦ納入互聯互通涉及的跨境監管合作、投資者教育合作等安排達
成共識，雙方將繼續造好ＥＴＦ納入互聯互通投資者教育和投資知識傳播工作，加強執法合作，
打擊各類跨境違法違規行為，及時妥善處理重大或突發事件，維護互聯互通正常運行秩序，保護
投資者合法權益。
　　兩地交易所、證券交易服務公司及登記結算機構應當依法履行互聯互通各項職責，組織市場
各方有序開展ＥＴＦ納入互聯互通相關業務。證券公司（或經紀商）應當遵守相關監管規定及業
務規則，加強內部控制，防範和控制風險，造好投資者教育和服務，切實維護投資者合法權益。
投資者應當充分瞭解兩地市場法律法規、業務規則和實踐操作的差異，審慎評估和控制風險，理
性開展互聯互通相關投資。

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