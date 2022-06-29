【新冠肺炎】台灣新增逾４﹒２萬宗本土確診，多８５宗死亡個案

《經濟通通訊社２９日專訊》台灣疫情指揮中心今天（２９日）公布新增４２１１２例新冠
本土病例，及９２例境外輸入病例；確診個案中新增８５例死亡、２２７例中重症。
指揮中心表示，今日新增病例個案分布為台中市（６１１７例）、新北市（５７４７例）、
高雄市（５１３９例）等地。（ｄｗ）
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