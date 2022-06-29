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29/06/2022 14:56

【新冠肺炎】廣東：即日起對密接及入境人員實施「７＋３」管理

　　《經濟通通訊社２９日專訊》廣東省新冠肺炎防控指揮辦疫情防控組２９日發布關於調整集
中隔離管理措施的緊急通知。通知指出，即時調整密切接觸者、入境人員的隔離管理期限和方式
。即日起對密切接觸者、入境人員實施「７天集中隔離＋３天居家健康監測」管理措施。
　　通知指，要堅決防止層層加碼現象。各地要嚴格按照國務院聯防聯控機制「九不准」要求，
加強監督檢查，發現不符合現行政策措施的要及時糾正、立行立改。（ｄｗ）

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