【科創板】上汽集團現價挫３％，分拆捷氫科技Ａ股上市獲受理

《經濟通通訊社２９日專訊》上交所官網顯示，由上汽集團（滬：６００１０４）分拆出來

的捷氫科技Ａ股ＩＰＯ已獲上交所受理，保薦機構為國泰君安。上汽集團稱，分拆捷氫科技至科

創板上市，是集團積極穩妥深化混合所有制改革的重大舉措和創新嘗試，將為公司業務創新與轉

型升級、實現高質量發展提供有力支撐。此外，氫能被普遍認為是脫碳和未來清潔能源的重要解

決方案，本次分拆是集團提升氫能源關鍵技術能力，打造綠色經濟增長新引擎的重要實踐。

上汽集團今年４月３０日披露《關於分拆所屬子公司上海捷氫科技股份有限公司至科創板上

市的預案（修訂稿）》顯示，本次擬公開發行股份不超過１﹒５億股，佔發行後總股本的比例不

低於１０％。發行可以採用超額配售選擇權，採用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開

發行股票數量的１５％。募集資金扣除發行費用後，將用於燃料電池生產建設項目、燃料電池新

產品產線建設項目、研發中心升級建設項目及補充流動資金。

截至４月３０日，上汽集團以直接持股及通過動力新科、常州創發間接持股的方式合計持有

捷氫科技６８﹒３１％的股份，為捷氫科技的控股股東。上海市國資委通過上汽總公司間接持有

上汽集團６７﹒６６％的股權，為捷氫科技的實際控制人。

惟上述消息未對股價形成利好，上汽集團早盤低開低走，現挫３％，報１８﹒１８元人民幣

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