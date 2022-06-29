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即市新聞

29/06/2022 11:33

《殘酷挾倉》據報青山控股期鎳短倉已大減，合作方摩通慘蝕離場

　　《經濟通通訊社２９日專訊》俄羅斯出兵烏克蘭，曾經在金屬期貨市場颳起一股妖風，倫敦
金屬交易所（ＬＭＥ）期鎳價格在３月中爆升數倍，一度超過每噸１０萬美元水平，據報擁有天
量期鎳短倉的青山控股遭歷史性挾倉，虧損額以百億美元計。其後幸得ＬＭＥ出手相救，宣布當
天期鎳交易完全作廢，才讓青山控股免被斬倉。據內媒報道，青山控股目前持有的期鎳短倉現已
縮減至３萬噸左右。
　　在歷史性挾倉事件中，摩根大通是青山控股的最大交易對手，當時青山控股超過１５萬噸的
期鎳短倉之中，有５萬噸是來自和摩通進行的場外交易。據報青山控股通過摩通持有的剩餘短倉
在過去幾日被平倉，摩通在第一季季報提過，當季因鎳交易而招致了高達１﹒２億美元的虧損額
，首席執行官稱將檢討失誤。

＊「拔線」爭議未完，ＬＭＥ面臨監管及訴訟風險＊

　　青山控股的危機已經過去，不過ＬＭＥ因「拔線」而導致的信任危機才剛剛開始。青山控股
作為中國鎳業巨頭，一旦崩盤則很可能對中國動力電池及電動車行業造成嚴重影響，而ＬＭＥ作
為港交所（００３８８）旗下交易所，其作出的決定少不免被外界質疑是偏幫。英國金融行為監
管局（ＦＣＡ）和英國央行已經就ＬＭＥ的行為進行聯合審查，對沖基金Ｅｌｌｉｏｔｔ和交易
公司Ｊａｎｅ　Ｓｔｒｅｅｔ也已對ＬＭＥ發起法律訴訟，追討高額賠償。
　　ＬＭＥ高管多次為其決定辯護，稱華爾街大行的場外交易行為要為今次「妖鎳」風暴負上很
大責任，ＬＭＥ曾建議加強監管場外交易，但遭投行界拒絕。不過批評聲音指出，ＬＭＥ理應早
就意識到青山控股建立天量短倉的風險，但沒有提前採取措施防範風險，而是通過不透明的監管
動作，取消有關交易並關閉期鎳交易多日，破壞了交易所的信譽。
　　內地官媒則曾讚揚ＬＭＥ及時制止交易者的「惡意逼空」行為，維護了國際金融秩序，保住
其「百年交易所」的口碑信譽。（ｅｙ）

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