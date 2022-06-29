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29/06/2022 14:05

【數據前瞻】機構料６月官方及財新製造業ＰＭＩ均重返榮枯線以上

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地將於明日（３０日）公布６月官方製造業ＰＭＩ，及將於
周五（１日）公布財新製造業ＰＭＩ。據《路透》綜合３０家分析機構的預估中值顯示，６月伴
隨復工復產持續推進、物流改善等，官方製造業ＰＭＩ料返回擴張區域至５０﹒５％，創一年高
點（５月官方製造業ＰＭＩ錄４９﹒６％）。此前受國內新冠疫情散發、多城封管控影響，連續
三個月處在５０下方的萎縮區域。
　　另據２０家機構預估中值顯示，財新６月中國製造業ＰＭＩ料亦回升至５０﹒１，創四個月
高位（５月財新製造業ＰＭＩ錄４８﹒１）。此前亦連續三個月處在５０下方。

＊野村料次季中國經濟同比增０﹒３％，美銀美林預期復甦之路顛簸＊

　　野村證券在數據前瞻報告中稱，得益於上海重新開放、物流改善以及核酸檢測要求放鬆，中
國經濟６月進一步改善。製造業和非製造業ＰＭＩ有望返回擴張區域，大部分經濟活動數據同比
也會改善。不過該券商也稱，考慮到４－５月多城封管控帶來的巨大經濟損失，預計二季度中國
經濟同比增速只有０﹒３％，較一季度的４﹒８％急劇回落。
　　美銀美林亦表示，隨著６月國內新冠病例數下降、疫情管控進一步放鬆，中國經濟將持續恢
復，但鑒於內需疲弱、疫情亦面臨不確定性，未來數月中國經濟修復之路預計顛簸。（ｗｌ）

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