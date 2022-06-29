【數據前瞻】機構料６月官方及財新製造業ＰＭＩ均重返榮枯線以上

《經濟通通訊社２９日專訊》內地將於明日（３０日）公布６月官方製造業ＰＭＩ，及將於

周五（１日）公布財新製造業ＰＭＩ。據《路透》綜合３０家分析機構的預估中值顯示，６月伴

隨復工復產持續推進、物流改善等，官方製造業ＰＭＩ料返回擴張區域至５０﹒５％，創一年高

點（５月官方製造業ＰＭＩ錄４９﹒６％）。此前受國內新冠疫情散發、多城封管控影響，連續

三個月處在５０下方的萎縮區域。

另據２０家機構預估中值顯示，財新６月中國製造業ＰＭＩ料亦回升至５０﹒１，創四個月

高位（５月財新製造業ＰＭＩ錄４８﹒１）。此前亦連續三個月處在５０下方。



＊野村料次季中國經濟同比增０﹒３％，美銀美林預期復甦之路顛簸＊



野村證券在數據前瞻報告中稱，得益於上海重新開放、物流改善以及核酸檢測要求放鬆，中

國經濟６月進一步改善。製造業和非製造業ＰＭＩ有望返回擴張區域，大部分經濟活動數據同比

也會改善。不過該券商也稱，考慮到４－５月多城封管控帶來的巨大經濟損失，預計二季度中國

經濟同比增速只有０﹒３％，較一季度的４﹒８％急劇回落。

美銀美林亦表示，隨著６月國內新冠病例數下降、疫情管控進一步放鬆，中國經濟將持續恢

復，但鑒於內需疲弱、疫情亦面臨不確定性，未來數月中國經濟修復之路預計顛簸。（ｗｌ）

