【大國博弈】５間中企因協助俄軍工企業被美制裁，中方提嚴正交涉

《經濟通通訊社２９日專訊》美國商務部２９日把５間中國企業納入貿易制裁黑名單，指這

批公司協助俄羅斯軍工企業。這是俄烏爆發戰事、美國啟動制裁俄羅斯的行動以來，首度對付中

國企業。在北京，外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上回應表示，美方以所謂「支持俄羅斯

軍事和國防工業基地建設」為由，制裁打壓中國企業，此舉沒有國際法依據，沒有安理會授權，

是美方搞的單邊制裁和長臂管轄。中方一貫堅決反對，我們已經向美方提出嚴正交涉。

趙立堅強調，中國和俄羅斯在相互尊重，平等互利的基礎上開展正常的經貿合作，不應受到

任何第三方的干預和限制。美國在處理對俄關係時，不得以任何方式損害中方正當利益。我們敦

促美方立即糾正錯誤，撤銷有關制裁措施，停止對中國企業進行長臂管轄和單邊制裁。中方將採

取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

上述被制裁的５間中國企業包括Ｃｏｎｎｅｃ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ、以香港為基地的

Ｗｏｒｌｄ Ｊｅｔｔａ（香港世捷達物流有限公司）、Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

、Ｋｉｎｇ Ｐａｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（金派科技）及Ｗｉｎｎｉｎｃ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ（維科電子）。美國商務部稱，涉事的中國企業在俄烏開戰前，一直為受

制裁的俄羅斯軍工企業供應產品，在戰事爆發後仍保持供應產品。（ｗｌ）

