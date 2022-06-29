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29/06/2022 13:05

【ＦＯＣＵＳ】內地隔離期減半，政策雙重心微調

　　【ＦＯＣＵＳ】北京中小學返校、上海恢復餐廳堂食、迪士尼周四（３０日）重開、滬深
３００指數距離技術性牛市僅一步之遙……中國再迎來自２０２０年９月重開外國人入境後，動
態清零政策的最大鬆綁－－入境人員、密切接觸者的隔離管控時間由「１４＋７」調整為「７＋
３」。

＊「１４＋７」縮至「７＋３」，整治地方層層加碼＊

　　Ｏｍｉｃｒｏｎ亞變種ＢＡ﹒４、ＢＡ﹒５推動全球新增感染曲線（７日移動平均值），反
彈至兩個月來最
高水平之際，中國「築牢疫情防控＋穩住經濟大盤」的並行政策，重心似正微微向後者傾斜。
　　國務院周二（２８日）下午發布第九版新冠防控方案，明確對入境人員實施「７天集中隔離
醫學觀察＋３天居家健康監測」，相當於較第八版「１４天集中隔離醫學觀察＋７天居家健康監
測」，總檢疫時間由２１天減半至１０天；若計入「居家健康監測」並非絕對禁止外出，理論上
入境內地的隔離時間將大縮至７天。
　　此外，針對內地五花八門的「高╱中╱低風險區」、「封控╱管控區」劃分，第九版統一了
兩類風險區域的劃定標準和防控措施；國家衛健委並成立專班，整治地方層層加碼等。

＊下半年增長料反彈，防家庭資產負債表衰退＊

　　自內地２０２０年９月有限度允許外國人入境以來，今次可謂「外防輸入」措施的最大調整
，可謂謹慎地邁出重新完全開放的第一步。措施料有助恢復人口流動、供應鏈彈性以及外資信心
，坊間就預期，樂觀情境下，中國第三季、第四季經濟按年增速料反彈至５％、６﹒３％。
　　不過，相比泰國、日本完全取消入境防疫限制以來國際遊客數急升，前者上半年達２０３萬
人次，後者關西機場５月錄近６萬人，中國現時的國際航班數僅是２０１９年的零頭，某種程度
而言，７天仍足以令商務人士或潛在旅客望而卻步。
　　在政策持續寬鬆預期下，儘管中國股市的重要指標滬深３００指數，已較４月底的低點
３７５７點
大幅反彈１８﹒５％，距離牛市僅一步之遙，但關於內地「家庭資產負債表衰退（即拒絕新增負
債）」以及美國經濟衰退的預期正在升溫。
　　如何提振信心和中國市場的吸引力？倘若未來本土個案未有顯著上升，更多平衡防疫和增
長的舉措勢料陸續有來。

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