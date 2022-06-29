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即市新聞

29/06/2022 10:45

【內房困局】世茂集團再有多筆信托逾期，遊戲巨頭憤而起訴

　　《經濟通通訊社２９日專訊》房地產企業債務違約的衝擊波，已從上下遊供應商延伸至行業
之外。據內媒早前報道，遊戲新貴米哈遊，以及上海遊戲大廠Ｆ４之一的莉莉絲先後以「營業信
托糾紛」為由起訴了五礦國際信托，而兩家公司所購買的信托產品投資標的，均指向房地產企業
世茂集團（００８１３）及相關企業。
　　資料顯示，兩家遊戲企業所購買的五礦信托－鼎興系列產品，管理公司為五礦國際信托有限
公司，由招商銀行北京分行營業部托管，１００萬元（人民幣．下同）起購。多名投資者表示是
通過招商銀行理財經理進行推介認購。
　　該信托計劃共有１５期產品，於２０２１年３月－６月期間發行成立，每一期募資規模約為
１﹒５億元至２億元，總規模２５億元，業績比較基准為５﹒８％，各期信托計劃存續期限為１
年。
　　不過，２０２１年底以來，世茂便陷入了流動性緊張的局面中。據上述溝通資料顯示，
２０２１年１２月至２０２２年３月２９日以來，五礦信托方面多次與世茂方面進行溝通，要求
其準備還款事宜。
　　另外有投資人爆料稱，其購買的兩款信托產品已出現逾期，底層資產也為世茂旗下資產。其
中，總發行規模不超過５億元的長按寧－寶濟一號貸款集合資金信托計劃，於２０２２年２月到
期；總發行規模在９﹒８億元的華澳．臻鑫２６３號集合資金信托計劃在３月到期。兩個項目均
設有抵押擔保。
　　截至目前，世茂集團尚未對外披露２０２１年度業績報告。據該公司此前發布的盈利警告顯
示，預計２０２１年的股東應佔利潤及股東應佔核心利潤較去年同期分別下降約６２％及約
５７％。另據世茂的銷售數據顯示，２０２２年前五個月，其實現全口徑銷售額約３４２﹒６億
元，同比降幅超７成。（ｃａ）

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