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29/06/2022 17:19

《法證攻防－林恩》車企股價異動，吉利（００１７５）急回８％

　　《法證攻防》日前召開的國務院常務會議聚焦促進汽車消費，從多方面部署系列政策舉措，
政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約２０００億元。會議明確，要支持新能源汽車消費。
車輛購置稅應主要用於公路建設等，考慮當前實際研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延
期問題。
　　６月２２日至６月２８日５個交易日，吉利（００１７５）共錄得超過２７億元北水資金淨
流入。吉利５日均錄得升幅，累計升２６﹒６％，最高見１９﹒２元。輪證資金流方面，吉利過
去５日錄得２１８４萬元資金淨流入淡倉，而好倉則錄得淨流出８０３萬元。股價周三一度急跌
９﹒６５％至１７﹒２２元，全日跌８﹒１８％，收報１７﹒５元，為全日表現最差藍籌股。
　　比亞迪（０１２１１）由上周四（２３日）起連升４日，周二（２８日）刷新５２周新高
３３３元。周三大幅回吐，曾急挫６﹒４６％至３１０元，全日跌約半成，收報３１５元。計劃
於本周公布６月份交付數據的新能源車企：理想汽車（０２０１５）、小鵬汽車（０９８６８）
、蔚來汽車（０９８６６）周三分別跌８﹒８４％、７﹒４％和１１﹒３６％。《法國巴黎銀行
上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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