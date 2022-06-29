《法證攻防－林恩》車企股價異動，吉利（００１７５）急回８％

《法證攻防》日前召開的國務院常務會議聚焦促進汽車消費，從多方面部署系列政策舉措，

政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約２０００億元。會議明確，要支持新能源汽車消費。

車輛購置稅應主要用於公路建設等，考慮當前實際研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延

期問題。

６月２２日至６月２８日５個交易日，吉利（００１７５）共錄得超過２７億元北水資金淨

流入。吉利５日均錄得升幅，累計升２６﹒６％，最高見１９﹒２元。輪證資金流方面，吉利過

去５日錄得２１８４萬元資金淨流入淡倉，而好倉則錄得淨流出８０３萬元。股價周三一度急跌

９﹒６５％至１７﹒２２元，全日跌８﹒１８％，收報１７﹒５元，為全日表現最差藍籌股。

比亞迪（０１２１１）由上周四（２３日）起連升４日，周二（２８日）刷新５２周新高

３３３元。周三大幅回吐，曾急挫６﹒４６％至３１０元，全日跌約半成，收報３１５元。計劃

於本周公布６月份交付數據的新能源車企：理想汽車（０２０１５）、小鵬汽車（０９８６８）

、蔚來汽車（０９８６６）周三分別跌８﹒８４％、７﹒４％和１１﹒３６％。《法國巴黎銀行

上市衍生產品部 林恩》



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