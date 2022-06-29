《投資智慧－鄧聲興》匯控（０５）分拆方案受惠亞洲市埸估值提升

《投資智慧》隨著５月通脹水平的揭曉，市場陷入對經濟衰退的擔憂，美國５月ＣＰＩ年率

錄得８﹒６％，創１９８１年１２月以來新高。在美國通脹「高燒不退」的情況下，美國開啟遏

制通脹的緊縮周期，聯儲局最新議息後宣布加息０﹒７５厘。在加息周期下，銀行淨息差可望改

善，有利銀行股走勢持續強勁，看好匯豐控股（００００５）。



近日，基於估值提升、長期股東回報、進一步促進亞太地區盈利水平和運營效率等多重因素

考慮，匯控分拆的呼聲漸起。國際諮詢機構Ｉｎ Ｔｏｔｏ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ Ｌｔｄ近

日發布的一份研報提出三種潛在方案，即分拆亞洲業務、切離亞洲業務及切離除恆生銀行外的香

港零售業務。因匯控有著相對獨特的分散財務、業務和法律實體結構，資產和業務能較為有序地

分離和處置，分拆後或受其他因素干擾減少。



從數據來看，匯控２０２１年年報顯示，２０２１年集團列帳基準除稅前利潤增加１０１億

美元至１８９﹒０６億美元。其中，在匯控五大區域市場中，亞洲業務表現領先於英國、歐洲大

陸、美國和中東地區，亞洲市場的稅前利潤為１２２﹒４９億美元，佔比達６４﹒８％，中國內

地和香港依然是匯控的第一大收入和利潤來源。由此可見，亞洲市場是匯控集團的一個主要收入

驅動力，收益也一直是集團向股東派發普通股息的基石。從Ｉｎ Ｔｏｔｏ

Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 報告測算，亞洲業務的分拆最大可釋放２６５億美元價值，佔其當前市

值的五分之一。



再者，中長期前景而言，考慮多年財務數據表現，匯控亞洲業務的表現本來可以更為強勁。

然而，多年來，集團為處理亞洲區外的業務模式的結構性變化、地緣關係及營運前景的不確定性

，以亞洲業績幫補整個集團業績，為股價前景增加不明朗因素，表現落後同業。展望未來，集團

採取更進取的地域重組或分拆方案，將有望在財務報表上更清晰地表達亞洲業務的業績和價值，

結合現有的國際網絡，料可更有利業務協同與區域收益的平衡。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

）



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