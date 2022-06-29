《陸言堂－陳永陸》恒指正常調整，前景不應看太淡

《陸言堂》港股今日（２９日）顯著下跌，在期指結算以及港股通暫停下，加上美股標普

５００指數在４０００點前有明顯阻力，港股出現回吐，亦屬正常。不過技術上，恒指已連續３

個交易日企穩在１００天平均線以上，技術走勢正在改善中，所以港股應該不會有太大的調整空

間，同時近兩日美電的走勢正在回落，代表資金套息的活動正在下降，這可能代表資金正重返港

股中，所以正常調整後，恒指前景不應看得太淡。



市況好轉，新股上市亦開始轉趨活躍，其中金融壹賬通（０６６３８）宣布，已根據香港上

市規則申請股份在聯交所主板雙重第一上市，股份將以介紹方式上市，預計將於下周一（４日）

開始買賣，港股每手買賣單位為５００股股份。



金融壹賬通選擇「回流」在港掛牌的原因，應該與公司能接觸更多不同的投資者有一定的關

係，同時亦可配合公司在香港和亞洲的業務發展，更加接近市場，加上對比二次上市，金融壹賬

通以雙重主要上市方式在港掛牌，這令公司能夠被納入港股通，未來可接觸更多內地投資者，對

股價及未來籌集資金有一定的幫助。至於以介紹形式上市最大的原因，應該與公司現金充足，不

需要募集資金有關，這亦可以更能保障股東利益。



至於基本面方面，金融壹賬通主要從事「技術＋業務」的解決方案，並為客戶提升效率、提

升服務品質、降低成本、降低風險，以及實現數字化轉型。集團已建立多個企業服務及貿易服務

平台，該等平台幫助中國政府機構以數字化的方式扶持中小企業融資服務，其中集團已為中國監

管機構開發智慧數字化工具，協助其以數字化方式提供智慧金融監管及服務，而截至２０２１年

１２月３１日，金融壹賬通已與６６個政府及監管機構、４１家ＩＴ服務供應商開展合作，同時

集團已令約２００萬中小企業受益。



金融壹賬通自成立以來，中國１００％的大型股份制銀行、９８％的城市商業銀行、６３％

的財產險公司及４９％的人身險公司已使用集團其中至少一種產品。此外，截至２０２１年１２

月３１日，金融壹賬通亦為１１８家境外金融機構以及６６家政府機構及監管機構提供服務。



而隨著國家主席習近平批准了規範和健全支付與金融科技平台監管規則的計畫，相信該方案

將有助於自上而下推進金融科技行業的有序整改、更好地服務於實體經濟發展。而具體的規範發

展和整改方向將有助於金融監管部門執法有的放矢，更有效地推動金融科技行業的長遠健康發展

，有利於公司前景。



由於金融壹賬通在美上市多時，所以早已獲多家美資大行留意，而隨著回歸港股掛牌，相信

集團將更受各大投行的重視，加上近日中概股受惠美國可能取消中國進口貨關稅等因素，市場憧

憬中美關係有機會好轉，刺激一眾在美掛牌的中概股表現明顯轉好，而昨晚金融壹賬通在美股時

段已升６﹒３３％，走勢理想，相信這都有利金融壹賬通回流香港後之股價表現，值得留意。

《獨立股評人 陳永陸》



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