【外圍經濟】日本零售額連續第三個月上升，幫助經濟反彈

《經濟通通訊社２９日專訊》日本５月份零售額連續第３個月上升，進一步反映消費可能推
動第二季度經濟反彈。
經濟產業省數據顯示，５月銷售額較４月增長０﹒６％。分析師此前預計增長１％。與１年
前相比，支出增加了３﹒６％。
消費者支出的持續復甦預示經濟將在第二季恢復增長。隨著政府在３月下旬取消對營業時間
和酒類銷售的限制，佔經濟產出一半以上的消費者支出一直在好轉。（ｒｃ）
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