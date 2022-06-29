  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/06/2022 09:32

【外圍經濟】日本零售額連續第三個月上升，幫助經濟反彈

　　《經濟通通訊社２９日專訊》日本５月份零售額連續第３個月上升，進一步反映消費可能推
動第二季度經濟反彈。
　　經濟產業省數據顯示，５月銷售額較４月增長０﹒６％。分析師此前預計增長１％。與１年
前相比，支出增加了３﹒６％。
　　消費者支出的持續復甦預示經濟將在第二季恢復增長。隨著政府在３月下旬取消對營業時間
和酒類銷售的限制，佔經濟產出一半以上的消費者支出一直在好轉。（ｒｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning29/06/2022
熊麗萍料ETF通吸引更多北水流入　港交所短期於400元水平整固
人氣文章財經熱話29/06/2022
【虛幣世界】比特幣連跌三日，美經濟數據影響投資信心
人氣文章財經熱話28/06/2022
車市受惠國策大行齊唱好　比亞迪創新高吉利五連升
人氣文章中國故事28/06/2022
《神州經脈》入境內地隔離期砍半　人行突放水千億　滬指返三千四
人氣文章財通前海28/06/2022
前海深港國際法務區高端法律服務業集聚實施辦法
人氣文章市場動向28/06/2022
亞洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金