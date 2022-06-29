【外圍經濟】日本零售額連續第三個月上升，幫助經濟反彈

《經濟通通訊社２９日專訊》日本５月份零售額連續第３個月上升，進一步反映消費可能推

動第二季度經濟反彈。

經濟產業省數據顯示，５月銷售額較４月增長０﹒６％。分析師此前預計增長１％。與１年

前相比，支出增加了３﹒６％。

消費者支出的持續復甦預示經濟將在第二季恢復增長。隨著政府在３月下旬取消對營業時間

和酒類銷售的限制，佔經濟產出一半以上的消費者支出一直在好轉。（ｒｃ）

