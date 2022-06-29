【企業盈喜】元亨燃氣（３３２）料全年賺６４００萬人幣升３１倍

《經濟通通訊社２９日專訊》元亨燃氣（００３３２）公布，預期截至３月３１日止年度綜

合溢利約６４００萬元（人民幣．下同），比去年度升３１倍。

該集團指，溢利增加主因若干非現金項目包括其他收益及虧損減少至約１９００萬元，因外

匯虧損淨額減少，及融資成本減少約２０００萬元至約７７００萬元，乃由於期內持續減少未償

還貸款的金額及規模所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

