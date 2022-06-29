【企業盈警】高雅光學（０９０７）料全年虧損增最少１﹒６３億元

《經濟通通訊社２９日專訊》高雅光學（００９０７）公布，預期截至３月３１日止年度虧
損將增加不低於１﹒６３億元，去年度虧損約１５３０萬元。
該集團指，虧損上升主因於本年度授予的購股權所導致一次性和非現金股份支付費用約
５３３０萬元；投資聯營公司減值虧損約４６１０萬元，以及電影版權投資的公允值變動
４２７０萬元。
該集團定於本月３０日公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話28/06/2022
車市受惠國策大行齊唱好 比亞迪創新高吉利五連升
|中國故事28/06/2022
《神州經脈》入境內地隔離期砍半 人行突放水千億 滬指返三千四
|財通前海28/06/2022
前海深港國際法務區高端法律服務業集聚實施辦法
|市場動向28/06/2022
亞洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案
|專訪28/06/2022
【葉劉專訪】新班子才德兼備，上任後首要通關、加強行政立法關係（有片）
|財經熱話28/06/2022
油價兩連升三桶油逆市造好 升勢未完可跟進？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰