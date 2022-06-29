【企業盈警】高雅光學（０９０７）料全年虧損增最少１﹒６３億元

《經濟通通訊社２９日專訊》高雅光學（００９０７）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損將增加不低於１﹒６３億元，去年度虧損約１５３０萬元。

該集團指，虧損上升主因於本年度授予的購股權所導致一次性和非現金股份支付費用約

５３３０萬元；投資聯營公司減值虧損約４６１０萬元，以及電影版權投資的公允值變動

４２７０萬元。

該集團定於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

