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29/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒８億人幣，買吉利沽中移動

　　《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）恒指低開８４點，報２２１４４點。最高升
２１９點報２２４４９點，最低跌２７７點報２１９５２點。恒指收報２２４１８點，升１８９
點或０﹒８５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４１﹒８億元人民幣，減少３４﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是吉利汽車（００１７５）、理想汽車（０２０１５）、中國海洋石油（００８８３）；
淨賣出最多的依次是中國移動（００９４１）、香港交易所（００３８８）、美團
（０３６９０）。
　　主板成交１７５９﹒２８億元減少１２％。其中港股通成交４９５﹒３億元，佔總成交
２８﹒２％。
　　
＊吉利推動２０４５全鏈路碳中和＊

　　吉利控股集團發布２０２１年可持續發展報告，首次披露到２０４５年實現全鏈路碳中和目
標。
　　根據報告，吉利通過推動下屬業務集團和子品牌碳排放目標制定，統籌推進全集團碳中和目
標的實現。其中，吉利汽車承諾到２０２５年單車全生命周期碳排放減少２５％以上（以
２０２０年為基準年），到２０４５年實現碳中和；沃爾沃汽車計劃２０３０年成為１００％純
電車企，２０４０年實現全鏈路氣候中和；優行科技２０２３年實現運營碳中和，２０３５年實
現全部出行訂單淨零排放；極星將於２０３０年推出氣候中和的產品，２０４０年實現氣候中和

　　吉利汽車升２﹒２５％報１９﹒０６元，北水淨買入５﹒４億元；理想汽車跌０﹒０６％報
１５８﹒３元，北水淨買入４﹒１億元；中國海洋石油升３﹒５６％報１０﹒４８元，北水淨買
入２﹒６億元。
　　中國移動升０﹒２％報４８﹒９５元，北水淨賣出４﹒１億元；香港交易所跌０﹒９％報
３９６﹒６元，北水淨賣出４﹒１億元；美團升１﹒２７％報２０７﹒６元，北水淨賣出３﹒６
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　５﹒４３
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　４﹒０７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒６４
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　１﹒８９
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－４﹒０８
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－４﹒０６
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒５６
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒４１
　　李寧　　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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