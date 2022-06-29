《日入而息》傳習近平明訪港出席慶典活動，５間中企被美制裁

《今天重點》

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傳習近平伉儷明日坐高鐵訪港，彭麗媛或參觀戲曲中心；傳習近平將訪科學園，有員工收指示今

日要離開；當局安排七一有兩項官方活動，記者入住酒店閉環管理；政府以保安為由撤換七一記

者，梁愛詩不信有黑名單

賀一誠今起訪港三日，出席慶回歸活動及新政府就職禮

５間中企因協助俄軍工企業被美制裁，中方提嚴正交涉

廣東表示即日起對密接及入境人員實施「７＋３」管理

維他奶（００３４５）全年盈轉虧蝕１﹒６億元，不派末期息；維他奶（００３４５）料疫情對

下財年上半年有嚴重影響，將繼續選擇性提價

天齊鋰業明起招股，入場費約１６５６５元；天齊鋰業指新能源行業及公司行內優勢具確定性

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《即日市況》

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恒指全日低收４２２點報２１９９６，科指低收１６６點報４９３７

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《深滬股市》

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滬指吐１﹒４％錄大成交，習近平稱為防疫寧影響經濟

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《美元匯價》

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歐元跌穿１﹒０５，初步支持１﹒０４５０

歐元最新報１﹒０５０５╱０９，日圓最新報１３６﹒４９╱５２

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《公司業績》

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星光集團（００４０３）全年虧轉盈賺３﹒６億元，不派息

維他奶（００３４５）全年盈轉虧蝕１﹒６億元，不派末期息

比優集團（０８０５３）全年純利跌６％至１億人幣，派息１港仙

新威工程（０８６１６）全年純利跌１３％至１０８５萬元，不派息

佰悅集團（０８５４５）全年純利跌８３％至１４８萬元，不派息

萬景控股（０２１９３）全年純利增１﹒４倍，派息３﹒５仙

維珍妮（０２１９９）全年純利升３﹒１倍至５﹒２億元，息７﹒２仙

耀高控股（０１７９６）全年虧損收窄至４０２萬元，不派息

資本策略（００４９７）全年純利升２﹒５倍，派息０﹒４２仙

ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０）全年純利升４１﹒９％，不派息

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《新股上市》

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偉立控股（０２３７２）暗盤報０﹒６５元，高招股價逾３％

天潤雲（０２１６７）暗盤報１１﹒０２元，低招股價逾１４％

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《公司資訊》

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中電（００００２）料元朗電纜橋移除工作一周內完成

陳唱國際（００６９３）斥２﹒４億元收購Ｅｔｈｏｚ餘下權益

佳兆業（０１６３８）回應被深圳證監局責令改正，加快年報審計編製

維他奶（００３４５）料疫情對下財年上半年有嚴重影響，將繼續選擇性提價

據報渣打信貸交易部門至少三名交易員離職；據報渣打出售印度兩個壓力貸款帳戶

釘釘回應基礎版超過１０人將收費為不實消息

中銀香港（０２３８８）加息周期為盈利帶來空間，首季開局良好

新世界發展（０００１７）Ｉｍｐａｃｔ Ｋｏｍｍｏｎｓ支援１１間綠色初創獲獎

遠東發展（０００３５）表示土儲足夠發展７至８年，會積極在港購地

友和集團（０２３４７）就與醫思健康建立擬策略夥伴關係訂立諒解備忘錄

永利澳門（０１１２８）指知識產權許可協議年度上限為５﹒８億元

正商實業（００１８５）表示購回及註銷部分２０２２年票據

港航客機起飛期間險撞國泰（００２９３）貨機事件，調查指機場空管注意力不集中

北控城市資源（０３７１８）附屬中標社區環境提升項目，合約總值４﹒２億人幣

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《國企紅籌》

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大悅城（００２０７）為與越秀合營項目提供４億人幣融資擔保

上海實業（００３６３）上實龍創原董事長曹文龍被採刑事強制措施

廣南集團（０１２０３）何錦州辭任執行董事兼總經理，由楊哲接任

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《神州民企》

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京東健康（０６６１８）以近２４億人幣向京東集團收購資產

世茂集團（００８１３）再有多筆信托逾期，遊戲巨頭憤而起訴

滔搏（０６１１０）首財季總銷售額按年錄２０％至３０％高段下跌

中綠（００９０４）被高院頒令清盤，今早１１時２４分起停牌

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《中國要聞》

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國家主席習近平２８日在湖北省武漢市考察

財新引述粵浙蘇等沿海省份公務員薪酬下降至少兩成

中國貿促會表示外資企業普遍看好中國發展前景

廣州財政局表示全年已安排逾１４４億滿足南沙區建設支出

未對交易單證進行審查，黑龍江農村信用社被罰百萬

官媒報導工業經濟恢復尚不牢固，必要時出台超常規政策

中電聯表示行業經營壓力較大，冀燃煤電價浮動至上限

水利部預計７－８月極端天氣偏多，汛旱情均較常年重

香港科技大學（廣州）獲批成立，首批設人工智能等專業

滬銀保監非現場抽查備案產品，責令七家財險限期整改

官媒提醒農作物換房有風險，建議地方放寬樓盤定價

李強連任上海市委書記，同時當選中共二十大代表

唐山嚴格執行鋼鐵水泥等行業產能置換，嚴禁新增產能

台美首次２１世紀貿易倡議會達協議，北京堅決反對

回應美涉疆法案，貿促會表示為受影響企業提供法律援助

發改委表示油價觸１３０美元上限後，成品油價暫不上調

５間中企因協助俄軍工企業被美制裁，中方提嚴正交涉

老撾貨幣急貶演變成經濟危機，中國為最大債權國

人行調查指貸款總體需求指數比上季度降１５﹒８％；企業家宏觀經濟熱度指數按季降９﹒２％

中證監表示民企債券交易費用全免，年均減免１﹒６億元

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒２９％，報１５２４０﹒１３點

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《其他消息》

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天文台考慮今晚發出一號戒備信號

深股通全日流出７億元，外資結束四日淨流入；滬股通額度全日用８億元，外資淨流出１７億元

長沙灣佳悅首批推５０伙，入場費３４６萬起

譚允芝接替陳智思任香港故宮董事局主席，任期兩年

乘聯會料６月新能源車零售近５０萬輛，或創歷史新高

高拔陞續任醫管局行政總裁，任期３年

內地支持港澳藥企及醫療器械企業在大灣區代工生產

市建局收購土瓜灣道╱榮光街物業，建議呎價１﹒７８萬元

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《香港政情》

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傳習近平伉儷明日坐高鐵訪港，彭麗媛或參觀戲曲中心

慶回歸典禮李家超及太太到酒店閉環管理

政府以保安為由撤換七一記者，梁愛詩不信有黑名單

林健鋒稱下午入住酒店閉環，暫未悉回歸慶典活動詳情

當局安排七一有兩項官方活動，記者入住酒店閉環管理

賀一誠今起訪港三日，出席慶回歸活動及新政府就職禮

黃楚標學校獲邀參與回歸慶典，校長指視作國情教育

傳習近平將訪科學園，有員工收指示今日要離開

譚耀宗料領導人出席慶典活動，不會要求中央送大禮

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《俄烏開戰》

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Ｇ７研俄天然氣價格設上限，烏總統希望年底停戰

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《ＥＴＦ通》

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ＥＴＦ通下周一啟動，盈富基金等４隻ＥＴＦ納港股通

許正宇稱ＥＴＦ通深化資本市場融合，鞏固港橋樑角色

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《新冠肺炎》

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何栢良倡放寬入境檢疫，改為３日檢疫４日家居監測

全國昨新增本土陽性３９宗，安徽疫情再起泗縣被封

台灣新增逾４﹒２萬宗本土確診，多８５宗死亡個案

史立德稱如放寬入境隔離日數可吸引投資者回港做生意

安徽泗縣新增２３宗無症狀，連續三日全員篩查

廣東表示即日起對密接及入境人員實施「７＋３」管理

源栢樑稱海港酒家換氣鮮風低於標準，或通風系統故障

澳門新增７０宗陽性個案，今輪累計４８４人染疫

習近平稱中國防疫措施效果最好，寧可暫影響一點經濟

醫管局表示確診個案升對公院壓力不大，７月高峰可應付

陳國基稱明早恢復上班，宣誓就職由政府決定

醫管局普通科門診１２間診所七一假期提供服務

工信部表示即日起通信行程卡取消「星號」標記

新增兩宗離世前兩周曾打疫苗，無證據顯示由疫苗引起

本港新增１８４９宗本地個案，輸入個案１５５宗

內地入境隔離減半，中國歐盟商會：待觀察地方落實

將軍澳醫院內科３確診，醫管局成立緊急應變指揮中心

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