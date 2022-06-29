  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/06/2022 19:43

《日入而息》傳習近平明訪港出席慶典活動，５間中企被美制裁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
傳習近平伉儷明日坐高鐵訪港，彭麗媛或參觀戲曲中心；傳習近平將訪科學園，有員工收指示今
日要離開；當局安排七一有兩項官方活動，記者入住酒店閉環管理；政府以保安為由撤換七一記
者，梁愛詩不信有黑名單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
賀一誠今起訪港三日，出席慶回歸活動及新政府就職禮　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５間中企因協助俄軍工企業被美制裁，中方提嚴正交涉　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東表示即日起對密接及入境人員實施「７＋３」管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
維他奶（００３４５）全年盈轉虧蝕１﹒６億元，不派末期息；維他奶（００３４５）料疫情對
下財年上半年有嚴重影響，將繼續選擇性提價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天齊鋰業明起招股，入場費約１６５６５元；天齊鋰業指新能源行業及公司行內優勢具確定性　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日低收４２２點報２１９９６，科指低收１６６點報４９３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬指吐１﹒４％錄大成交，習近平稱為防疫寧影響經濟　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
歐元跌穿１﹒０５，初步支持１﹒０４５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報１﹒０５０５╱０９，日圓最新報１３６﹒４９╱５２　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
星光集團（００４０３）全年虧轉盈賺３﹒６億元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
維他奶（００３４５）全年盈轉虧蝕１﹒６億元，不派末期息　　　　　　　　　　　　　　　
比優集團（０８０５３）全年純利跌６％至１億人幣，派息１港仙　　　　　　　　　　　　　
新威工程（０８６１６）全年純利跌１３％至１０８５萬元，不派息　　　　　　　　　　　　
佰悅集團（０８５４５）全年純利跌８３％至１４８萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　
萬景控股（０２１９３）全年純利增１﹒４倍，派息３﹒５仙　　　　　　　　　　　　　　　
維珍妮（０２１９９）全年純利升３﹒１倍至５﹒２億元，息７﹒２仙　　　　　　　　　　　
耀高控股（０１７９６）全年虧損收窄至４０２萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
資本策略（００４９７）全年純利升２﹒５倍，派息０﹒４２仙　　　　　　　　　　　　　　
ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０）全年純利升４１﹒９％，不派息　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《新股上市》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　偉立控股（０２３７２）暗盤報０﹒６５元，高招股價逾３％　　　
　　天潤雲（０２１６７）暗盤報１１﹒０２元，低招股價逾１４％　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中電（００００２）料元朗電纜橋移除工作一周內完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳唱國際（００６９３）斥２﹒４億元收購Ｅｔｈｏｚ餘下權益　　　　　　　　　　　　　　
佳兆業（０１６３８）回應被深圳證監局責令改正，加快年報審計編製　　　　　　　　　　　
維他奶（００３４５）料疫情對下財年上半年有嚴重影響，將繼續選擇性提價　　　　　　　　
據報渣打信貸交易部門至少三名交易員離職；據報渣打出售印度兩個壓力貸款帳戶　　　　　　
釘釘回應基礎版超過１０人將收費為不實消息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）加息周期為盈利帶來空間，首季開局良好　　　　　　　　　　　　　
新世界發展（０００１７）Ｉｍｐａｃｔ　Ｋｏｍｍｏｎｓ支援１１間綠色初創獲獎　　　　　
遠東發展（０００３５）表示土儲足夠發展７至８年，會積極在港購地　　　　　　　　　　　
友和集團（０２３４７）就與醫思健康建立擬策略夥伴關係訂立諒解備忘錄　　　　　　　　　
永利澳門（０１１２８）指知識產權許可協議年度上限為５﹒８億元　　　　　　　　　　　　
正商實業（００１８５）表示購回及註銷部分２０２２年票據　　　　　　　　　　　　　　　
港航客機起飛期間險撞國泰（００２９３）貨機事件，調查指機場空管注意力不集中　　　　　
北控城市資源（０３７１８）附屬中標社區環境提升項目，合約總值４﹒２億人幣　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大悅城（００２０７）為與越秀合營項目提供４億人幣融資擔保　　　　　　　　　　　　　　
上海實業（００３６３）上實龍創原董事長曹文龍被採刑事強制措施　　　　　　　　　　　　
廣南集團（０１２０３）何錦州辭任執行董事兼總經理，由楊哲接任　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
京東健康（０６６１８）以近２４億人幣向京東集團收購資產　　　　　　　　　　　　　　　
世茂集團（００８１３）再有多筆信托逾期，遊戲巨頭憤而起訴　　　　　　　　　　　　　　
滔搏（０６１１０）首財季總銷售額按年錄２０％至３０％高段下跌　　　　　　　　　　　　
中綠（００９０４）被高院頒令清盤，今早１１時２４分起停牌　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
國家主席習近平２８日在湖北省武漢市考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財新引述粵浙蘇等沿海省份公務員薪酬下降至少兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國貿促會表示外資企業普遍看好中國發展前景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州財政局表示全年已安排逾１４４億滿足南沙區建設支出　　　　　　　　　　　　　　　　
未對交易單證進行審查，黑龍江農村信用社被罰百萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒報導工業經濟恢復尚不牢固，必要時出台超常規政策　　　　　　　　　　　　　　　　　
中電聯表示行業經營壓力較大，冀燃煤電價浮動至上限　　　　　　　　　　　　　　　　　　
水利部預計７－８月極端天氣偏多，汛旱情均較常年重　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港科技大學（廣州）獲批成立，首批設人工智能等專業　　　　　　　　　　　　　　　　　
滬銀保監非現場抽查備案產品，責令七家財險限期整改　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒提醒農作物換房有風險，建議地方放寬樓盤定價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李強連任上海市委書記，同時當選中共二十大代表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
唐山嚴格執行鋼鐵水泥等行業產能置換，嚴禁新增產能　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台美首次２１世紀貿易倡議會達協議，北京堅決反對　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
回應美涉疆法案，貿促會表示為受影響企業提供法律援助　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委表示油價觸１３０美元上限後，成品油價暫不上調　　　　　　　　　　　　　　　　　
５間中企因協助俄軍工企業被美制裁，中方提嚴正交涉　　　　　　　　　　　　　　　　　　
老撾貨幣急貶演變成經濟危機，中國為最大債權國　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行調查指貸款總體需求指數比上季度降１５﹒８％；企業家宏觀經濟熱度指數按季降９﹒２％
中證監表示民企債券交易費用全免，年均減免１﹒６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收跌１﹒２９％，報１５２４０﹒１３點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
天文台考慮今晚發出一號戒備信號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通全日流出７億元，外資結束四日淨流入；滬股通額度全日用８億元，外資淨流出１７億元
長沙灣佳悅首批推５０伙，入場費３４６萬起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
譚允芝接替陳智思任香港故宮董事局主席，任期兩年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乘聯會料６月新能源車零售近５０萬輛，或創歷史新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高拔陞續任醫管局行政總裁，任期３年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地支持港澳藥企及醫療器械企業在大灣區代工生產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市建局收購土瓜灣道╱榮光街物業，建議呎價１﹒７８萬元　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《香港政情》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
傳習近平伉儷明日坐高鐵訪港，彭麗媛或參觀戲曲中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　
慶回歸典禮李家超及太太到酒店閉環管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府以保安為由撤換七一記者，梁愛詩不信有黑名單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林健鋒稱下午入住酒店閉環，暫未悉回歸慶典活動詳情　　　　　　　　　　　　　　　　　　
當局安排七一有兩項官方活動，記者入住酒店閉環管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
賀一誠今起訪港三日，出席慶回歸活動及新政府就職禮　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃楚標學校獲邀參與回歸慶典，校長指視作國情教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳習近平將訪科學園，有員工收指示今日要離開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
譚耀宗料領導人出席慶典活動，不會要求中央送大禮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｇ７研俄天然氣價格設上限，烏總統希望年底停戰　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《ＥＴＦ通》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＥＴＦ通下周一啟動，盈富基金等４隻ＥＴＦ納港股通　　　　　　
　　許正宇稱ＥＴＦ通深化資本市場融合，鞏固港橋樑角色　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　何栢良倡放寬入境檢疫，改為３日檢疫４日家居監測　　　　　　　
　　全國昨新增本土陽性３９宗，安徽疫情再起泗縣被封　　　　　　　
　　台灣新增逾４﹒２萬宗本土確診，多８５宗死亡個案　　　　　　　
　　史立德稱如放寬入境隔離日數可吸引投資者回港做生意　　　　　　
　　安徽泗縣新增２３宗無症狀，連續三日全員篩查　　　　　　　　　
　　廣東表示即日起對密接及入境人員實施「７＋３」管理　　　　　　
　　源栢樑稱海港酒家換氣鮮風低於標準，或通風系統故障　　　　　　
　　澳門新增７０宗陽性個案，今輪累計４８４人染疫　　　　　　　　
　　習近平稱中國防疫措施效果最好，寧可暫影響一點經濟　　　　　　
　　醫管局表示確診個案升對公院壓力不大，７月高峰可應付　　　　　
　　陳國基稱明早恢復上班，宣誓就職由政府決定　　　　　　　　　　
　　醫管局普通科門診１２間診所七一假期提供服務　　　　　　　　　
　　工信部表示即日起通信行程卡取消「星號」標記　　　　　　　　　
　　新增兩宗離世前兩周曾打疫苗，無證據顯示由疫苗引起　　　　　　
　　本港新增１８４９宗本地個案，輸入個案１５５宗　　　　　　　　
　　內地入境隔離減半，中國歐盟商會：待觀察地方落實　　　　　　　
　　將軍澳醫院內科３確診，醫管局成立緊急應變指揮中心　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話29/06/2022
ETF通下周啟動惟大行看法分歧　港交所400元關受阻下挫
人氣文章中國故事29/06/2022
《神州經脈》五中企協助俄軍工企業被制裁　A場急回滬指止四連漲
人氣文章財經熱話29/06/2022
內地放寬入境檢疫惟大行唱淡　熱炒旅遊航空餐飲股紛回吐
人氣文章FOCUS29/06/2022
【FOCUS】內地隔離期減半　政策雙重心微調
人氣文章財經熱話29/06/2022
【蔚小理回吐】熊麗萍：蔚來調整與沽空機構關係不大
人氣文章財經熱話29/06/2022
《午市前瞻》恒指料21400有支持 蔚來宜待回至50天線買入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金