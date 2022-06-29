《日入而息》傳習近平明訪港出席慶典活動，５間中企被美制裁

《今天重點》
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傳習近平伉儷明日坐高鐵訪港，彭麗媛或參觀戲曲中心；傳習近平將訪科學園，有員工收指示今
日要離開；當局安排七一有兩項官方活動，記者入住酒店閉環管理；政府以保安為由撤換七一記
者，梁愛詩不信有黑名單
賀一誠今起訪港三日，出席慶回歸活動及新政府就職禮
５間中企因協助俄軍工企業被美制裁，中方提嚴正交涉
廣東表示即日起對密接及入境人員實施「７＋３」管理
維他奶（００３４５）全年盈轉虧蝕１﹒６億元，不派末期息；維他奶（００３４５）料疫情對
下財年上半年有嚴重影響，將繼續選擇性提價
天齊鋰業明起招股，入場費約１６５６５元；天齊鋰業指新能源行業及公司行內優勢具確定性
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《即日市況》
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恒指全日低收４２２點報２１９９６，科指低收１６６點報４９３７
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《深滬股市》
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滬指吐１﹒４％錄大成交，習近平稱為防疫寧影響經濟
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《美元匯價》
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歐元跌穿１﹒０５，初步支持１﹒０４５０
歐元最新報１﹒０５０５╱０９，日圓最新報１３６﹒４９╱５２
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《公司業績》
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星光集團（００４０３）全年虧轉盈賺３﹒６億元，不派息
維他奶（００３４５）全年盈轉虧蝕１﹒６億元，不派末期息
比優集團（０８０５３）全年純利跌６％至１億人幣，派息１港仙
新威工程（０８６１６）全年純利跌１３％至１０８５萬元，不派息
佰悅集團（０８５４５）全年純利跌８３％至１４８萬元，不派息
萬景控股（０２１９３）全年純利增１﹒４倍，派息３﹒５仙
維珍妮（０２１９９）全年純利升３﹒１倍至５﹒２億元，息７﹒２仙
耀高控股（０１７９６）全年虧損收窄至４０２萬元，不派息
資本策略（００４９７）全年純利升２﹒５倍，派息０﹒４２仙
ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０）全年純利升４１﹒９％，不派息
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《新股上市》
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偉立控股（０２３７２）暗盤報０﹒６５元，高招股價逾３％
天潤雲（０２１６７）暗盤報１１﹒０２元，低招股價逾１４％
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《公司資訊》
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中電（００００２）料元朗電纜橋移除工作一周內完成
陳唱國際（００６９３）斥２﹒４億元收購Ｅｔｈｏｚ餘下權益
佳兆業（０１６３８）回應被深圳證監局責令改正，加快年報審計編製
維他奶（００３４５）料疫情對下財年上半年有嚴重影響，將繼續選擇性提價
據報渣打信貸交易部門至少三名交易員離職；據報渣打出售印度兩個壓力貸款帳戶
釘釘回應基礎版超過１０人將收費為不實消息
中銀香港（０２３８８）加息周期為盈利帶來空間，首季開局良好
新世界發展（０００１７）Ｉｍｐａｃｔ Ｋｏｍｍｏｎｓ支援１１間綠色初創獲獎
遠東發展（０００３５）表示土儲足夠發展７至８年，會積極在港購地
友和集團（０２３４７）就與醫思健康建立擬策略夥伴關係訂立諒解備忘錄
永利澳門（０１１２８）指知識產權許可協議年度上限為５﹒８億元
正商實業（００１８５）表示購回及註銷部分２０２２年票據
港航客機起飛期間險撞國泰（００２９３）貨機事件，調查指機場空管注意力不集中
北控城市資源（０３７１８）附屬中標社區環境提升項目，合約總值４﹒２億人幣
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《國企紅籌》
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大悅城（００２０７）為與越秀合營項目提供４億人幣融資擔保
上海實業（００３６３）上實龍創原董事長曹文龍被採刑事強制措施
廣南集團（０１２０３）何錦州辭任執行董事兼總經理，由楊哲接任
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《神州民企》
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京東健康（０６６１８）以近２４億人幣向京東集團收購資產
世茂集團（００８１３）再有多筆信托逾期，遊戲巨頭憤而起訴
滔搏（０６１１０）首財季總銷售額按年錄２０％至３０％高段下跌
中綠（００９０４）被高院頒令清盤，今早１１時２４分起停牌
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《中國要聞》
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國家主席習近平２８日在湖北省武漢市考察
財新引述粵浙蘇等沿海省份公務員薪酬下降至少兩成
中國貿促會表示外資企業普遍看好中國發展前景
廣州財政局表示全年已安排逾１４４億滿足南沙區建設支出
未對交易單證進行審查，黑龍江農村信用社被罰百萬
官媒報導工業經濟恢復尚不牢固，必要時出台超常規政策
中電聯表示行業經營壓力較大，冀燃煤電價浮動至上限
水利部預計７－８月極端天氣偏多，汛旱情均較常年重
香港科技大學（廣州）獲批成立，首批設人工智能等專業
滬銀保監非現場抽查備案產品，責令七家財險限期整改
官媒提醒農作物換房有風險，建議地方放寬樓盤定價
李強連任上海市委書記，同時當選中共二十大代表
唐山嚴格執行鋼鐵水泥等行業產能置換，嚴禁新增產能
台美首次２１世紀貿易倡議會達協議，北京堅決反對
回應美涉疆法案，貿促會表示為受影響企業提供法律援助
發改委表示油價觸１３０美元上限後，成品油價暫不上調
５間中企因協助俄軍工企業被美制裁，中方提嚴正交涉
老撾貨幣急貶演變成經濟危機，中國為最大債權國
人行調查指貸款總體需求指數比上季度降１５﹒８％；企業家宏觀經濟熱度指數按季降９﹒２％
中證監表示民企債券交易費用全免，年均減免１﹒６億元
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《寶島快訊》
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台股收跌１﹒２９％，報１５２４０﹒１３點
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《其他消息》
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天文台考慮今晚發出一號戒備信號
深股通全日流出７億元，外資結束四日淨流入；滬股通額度全日用８億元，外資淨流出１７億元
長沙灣佳悅首批推５０伙，入場費３４６萬起
譚允芝接替陳智思任香港故宮董事局主席，任期兩年
乘聯會料６月新能源車零售近５０萬輛，或創歷史新高
高拔陞續任醫管局行政總裁，任期３年
內地支持港澳藥企及醫療器械企業在大灣區代工生產
市建局收購土瓜灣道╱榮光街物業，建議呎價１﹒７８萬元
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《香港政情》
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傳習近平伉儷明日坐高鐵訪港，彭麗媛或參觀戲曲中心
慶回歸典禮李家超及太太到酒店閉環管理
政府以保安為由撤換七一記者，梁愛詩不信有黑名單
林健鋒稱下午入住酒店閉環，暫未悉回歸慶典活動詳情
當局安排七一有兩項官方活動，記者入住酒店閉環管理
賀一誠今起訪港三日，出席慶回歸活動及新政府就職禮
黃楚標學校獲邀參與回歸慶典，校長指視作國情教育
傳習近平將訪科學園，有員工收指示今日要離開
譚耀宗料領導人出席慶典活動，不會要求中央送大禮
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《俄烏開戰》
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Ｇ７研俄天然氣價格設上限，烏總統希望年底停戰
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《ＥＴＦ通》
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ＥＴＦ通下周一啟動，盈富基金等４隻ＥＴＦ納港股通
許正宇稱ＥＴＦ通深化資本市場融合，鞏固港橋樑角色
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《新冠肺炎》
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何栢良倡放寬入境檢疫，改為３日檢疫４日家居監測
全國昨新增本土陽性３９宗，安徽疫情再起泗縣被封
台灣新增逾４﹒２萬宗本土確診，多８５宗死亡個案
史立德稱如放寬入境隔離日數可吸引投資者回港做生意
安徽泗縣新增２３宗無症狀，連續三日全員篩查
廣東表示即日起對密接及入境人員實施「７＋３」管理
源栢樑稱海港酒家換氣鮮風低於標準，或通風系統故障
澳門新增７０宗陽性個案，今輪累計４８４人染疫
習近平稱中國防疫措施效果最好，寧可暫影響一點經濟
醫管局表示確診個案升對公院壓力不大，７月高峰可應付
陳國基稱明早恢復上班，宣誓就職由政府決定
醫管局普通科門診１２間診所七一假期提供服務
工信部表示即日起通信行程卡取消「星號」標記
新增兩宗離世前兩周曾打疫苗，無證據顯示由疫苗引起
本港新增１８４９宗本地個案，輸入個案１５５宗
內地入境隔離減半，中國歐盟商會：待觀察地方落實
將軍澳醫院內科３確診，醫管局成立緊急應變指揮中心
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