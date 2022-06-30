《日出而作》鮑威爾指經濟強勁但不保證軟著陸，美股升跌不一

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３１０２９﹒３１ 升 ８２﹒３２ ０﹒２７％

標普５００ ３８１８﹒８３ 跌 －２﹒７２ －０﹒０７％

納斯達克 １１１７７﹒８９ 跌 －３﹒６５ －０﹒０３％

倫敦富時１００ ７３１２﹒３２ 跌 －１１﹒０９ －０﹒１５％

法蘭克福ＤＡＸ １３００３﹒３５ 跌 －２２８﹒４７ －１﹒７３％

巴黎ＣＡＣ ４０ ６０３１﹒４８ 跌 －５４﹒５４ －０﹒９０％

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﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３６﹒５６００，歐元兌美元

１﹒０４４２



《公司業績》

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匯漢控股（００２１４）年度盈轉虧９﹒０６億元，不派息

中國汽車新零售（００５２６）年度虧損收窄至３﹒８５億人幣，不派息

大凌集團（００２１１）年度虧轉盈７３８﹒９萬元，不派息

香港食品（０００６０）年度虧損擴大至１７３３﹒７萬元，不派息

四洲（００３７４）年度盈利１２６３萬元跌５８﹒１％，派息６﹒５仙

保德國際（００３７２）年度盈轉虧１﹒５８億元，不派息

樂聲電子（００２１３）年度少賺２１﹒４％，末期息維持３仙

ＰＦ ＧＲＯＵＰ（０８２２１）全年虧損擴至２４７９萬元，不派息

勝龍國際（０１１８２）全年虧轉盈２０３萬元，不派息

天大藥業（００４５５）全年虧損降至１９７７萬末連特息共０﹒８２仙

ＥＰＳ創健（０３８６０）全年盈轉虧１７６４萬元，不派息

錢唐控股（０１４６６）全年虧損降至１５４６萬元，不派息

長江製衣（００２９４）全年虧轉盈３０６７萬元，派息２仙

偉俊集團（０１０１３）全年虧損擴至逾１億元，不派息

綜合環保集團（００９２３）全年虧損擴至２７５８萬元，不派息

科軒動力控股１（００４７６）全年虧損降至４億元，不派息

健倍苗苗（０２１６１）全年純利升９％至２４６２萬元，不派息

中國公共採購（０１０９４）１５個月盈轉虧３１９２萬元，不派息

沿海家園（０１１２４）全年虧損擴至逾９億元，不派息

杭品生活科技（０１６８２）全年虧損擴至１２６７萬元，不派息

創業集團（０２２２１）全年虧轉盈５５０﹒４萬元，不派息

ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）全年虧損降至１２億日圓，息０﹒４日圓

環聯連訊（０１４７３）全年純利跌９３％至３７４萬元，不派息

優創金融（０１１６０）全年虧損收窄至６０４萬元，不派息

滬港聯合（０１００１）全年純利升３８倍至６５５０萬，息１﹒５仙

順興集團（０１６３７）全年純利跌７３％，派息１仙

高山企業（００６１６）全年虧轉賺１﹒２億元，不派息

香港興業國際（００４８０）全年純利１１億元升２２％，派息５仙

中國海外諾信（００４６４）全年虧損降至１１４７萬元，不派息

昊天國際建投（０１３４１）全年盈轉虧逾４億元，不派息

永發置業（００２８７）全年虧轉賺１３４８萬元，派息１２仙

亞洲資源（００８９９）全年盈轉虧逾３﹒６億元，不派息

志道國際（０１２２０）全年虧損擴至２８７９萬元，不派息

廣駿集團（０８５１６）全年虧損降至２０４０萬元，不派息

賓仕國際（０１７０５）全年純利升逾２％至６０萬元，不派息

進階發展（０１６６７）全年虧損擴至６０５０萬元，不派息

奧克斯（０２０８０）全年虧轉盈１２３０萬元，不派息

達豐設備（０２１５３）全年純利跌５３％，派息１﹒６港仙

中國資源交通（００２６９）全年虧損降至近１１億元，不派息

揚科集團（０１４６０）全年純利８１２萬元，不派息

富臨集團（０１４４３）全年虧損降至４９２０萬元，不派息

有利集團（００４０６）全年純利跌５５％，派息２﹒５仙

東京中央拍賣（０１９３９）全年純利８４３萬元升１％，派息１仙

怡邦行（００５９９）全年純利１１８９萬元升１０％，股息待定

天任集團（０１４２９）全年純利２８７９萬元跌５２％，不派息

慕詩國際（００１３０）全年虧損擴至４０７２萬元，不派息

ＹＧＭ貿易（００３７５）全年虧轉賺３２８萬元，派息５仙

信銘生命科技（００４７４）全年虧損降至３﹒７億元，不派息

融太集團（０１１７２）全年盈轉虧２﹒７億元，不派息

中國富強金融（００２９０）全年虧損擴至７９３１萬元，不派息

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《公司資訊》

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華夏文化科技（０１５６６）延遲刊發經審核年度業績

中軟國際（００３５４）與比亞迪汽車工業合作，助建智能網聯系統

商湯（０００２０）受限制股份持有人承諾年底前不售股，佔股本約６％；３９億元收購上海物

業，訂框架

匯控（００００５）再斥１﹒６５億元港英共回購３１６萬股

新意網（０１６８６）獲中銀香港（０２３８８）貸款２０億元

佳兆業集團（０１６３８）接獲聯交所３項復牌指引

竣球控股（０１４８１）折讓１１％發新股，籌８４００萬元

星宇控股（０２３４６）接獲聯交所４項復牌指引

專業旅運（０１２３５）５２０萬元購港交所（００３８８）１﹒５萬股

達豐設備（０２１５３）終止潛在合營塔式起重機融資服務

青島銀行（０３８６６）擬贖回１２億美元境外優先股

蓮和醫療（００９２８）３０００萬人幣售蓮和眾成料蝕４５５萬港元

中國公共採購（０１０９４）建議改名「承輝國際有限公司」

金斯瑞生物科技（０１５４８）２﹒６億人幣購江蘇省工業物業

康方生物科技（０９９２６）腫瘤免疫治療新藥獲准上市

亞盛醫藥（０６８５５）治療晚期實體瘤產品獲美准臨床試驗

中國數碼信息（００２５０）接獲聯交所３項復牌指引

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《國企紅籌》

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香港中旅（００３０８）紅磡項目獲控股股東４﹒７億元入股近１０％

金力永磁（０６６８０）獲碳中和達成核證證書

中建材（０３３２３）附屬中材高新獲１０億人幣增資

贛鋒鋰業（０１７７２）與蜂巢能源戰略合作鋰鹽供銷

齊魯高速（０１５７６）４億人幣認購廣發銀行理財產品

國銀租賃（０１６０６）３３億人幣融資租賃，利息９﹒３億人幣

中國華融（０２７９９）全數贖回發行額百億人幣債券

紫金礦業（０２８９９）１８億人幣購厚道礦業７１％

滇池水務（０３７６８）１﹒６億人幣沽污水項目料賺２６１５萬人幣

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《神州民企》

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心連心化肥（０１８６６）１５億人幣建聚甲醛廠

融信服務（０２２０７）１４２８萬元全擁物業管理商

天山（０２１１８）３董事禁止買賣期售９﹒９％股權，屬特殊情況

職業教育（０１７５６）新學年招生學額大增１﹒３倍

陽光１００（０２６０８）逾２億美元債券到期未還，發生違約事件

天山發展控股（０２１１８）接獲聯交所４項復牌指引

建橋教育（０１５２５）新學年專升本錄取人數升９９％

京東（０９６１８）或發最多逾２億美元股份予騰訊（００７００）供合作

領航醫藥（００３９９）未經審核年度虧轉盈４５８０萬元，不派息

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《中國要聞》

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韓正調研太原強調抓好煤炭保量穩價，推煤炭清潔利用

人行提出加大穩健貨幣政策力度，促房地產市場良性循環

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《匯市走勢》

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鮑威爾誓言打擊通脹，美匯指數重上１０５

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《大國博弈》

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美再制裁２５個中

國實體涉支持俄羅

斯伊朗及中國軍方

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《虛幣世界》

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比特幣仍苦守二萬

美元關，三箭資本

遭清盤惹疑慮

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《其他消息》

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主要加密貨幣行情

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《新股上市》

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名創優品（０９８９６）開招入場費約４４６５元，淨籌最多８億元

中國石墨（０２２３７）開招，入場費約３７８８元

德銀天下（０２４１８）招股入費約３２２７元，引入３名基石投資者

諾亞控股（０６６８６）今招股，每手入場費６２０１﹒８９元

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