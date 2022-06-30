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即市新聞

30/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中期升市中呈現調整，份屬正常

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。昨天（２９日）港股於６月份期貨、期權到期日的表現較預
期為差，好友大戶只於開市後反攻了一小段，其餘時間只退守低位。看來，於長周末前最後一個
交易日，大市會維持反覆上落的局勢，好友不易於６月份場外股票期權到期日將港股顯著推高。
若論中期形勢，港股依然易升難跌，但須注意，易升難跌，並不等同只升不跌；升市中呈現調整
，份屬正常。
　　作為中長線投資者，除非稍後市況急轉直下，可繼續上述持貨量，但於現階段不應急於入市
增持。若大家現時持貨量不足，這會是一個入市買貨的好機會。換言之，我們只應以配合市況變
化的合適持貨量應市，不應主觀地調節實際持貨量。投機方面，由於港股已進入高位整固期，只
宜於反覆上落的市況中，即市小注順勢而行，不作逆市之舉。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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