《行內行外－梁崇讓》保障市民生計慶回歸

《行內行外》熱烈祝賀香港２０２２回歸祖國２５年，料香港在日益富強祖家的支持下，昔

日繁華盛世的景象必將復見，據悉國家主席習近平將於７﹒１回歸日蒞臨香港主持新一屆特區政

府成立的儀式，這消息極為振奮人心，也可見到國家對香港特區的重視和關愛，但願血濃於水的

愛國情懷灑遍每一位香港同胞們！本工會在此祝賀「香江２５闖新頁，丹心愛國遍神州」。



＊福利議案接連通過，強積金制度還待改善＊



言歸正傳，今屆特區政府在卸任前，立法會連續通過兩項社會福利議案，繼取消強積金對沖

後，上周社會福利署宣布今年９月１日起，將落實合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼，

劃一發放較高額的津貼３９１５元。雖然兩項議案獲得大比數通過，但社會上仍有很多聲音，認

為現時的制度還有很多可改善的地方。就以強積金來說，設立強積金是香港社會的一項退休保障

計劃，原意是希望在職人士在已屆退休年齡時，可獲取一筆款項，以應付年老退休後的日常生活

開支。香港政府於１９９５年７月２７日通過《強制性公積金計劃條例》法案，並在２０００年

１２月１日正式實行，該計劃強制１８至６５歲的香港僱員參與，僱主及僱員雙方共同供款以成

立基金（除了少數人士獲豁免外），在一般情況下，僱員要年滿６５歲或提出特殊原因，才可取

回全部款項。

強積金已實施了２０多年，卻換來了不少負面評價，主因強積金的回報率不太理想，甚至有

可能錄得虧損，更有人質疑強積金機構所收的行政費用過高，所投資的基金買賣交易也欠缺透明

度，強積金的金融中介機構成了強積金的最大得益者。而這類金融機構可算是寡頭壟斷，有統計

指出不出五間機構霸佔了大部分強積金市場，可說無須特別競爭便有客戶送上門來，最重要的是

這類機構無須保證任何回報，只是執行客戶的指示便可。因此有社會人士認為強積金既然是社會

公共福利制度，為何不可以所有服務，包括政府收費等都是免費？這做法自然一定可以提升回報

率了，如是這樣，那真是僱員天大的喜訊了，這個建議也並非不無道理，既然現時證券及期貨業

都可以「零佣金」的買賣交易和贈送禮品來吸納客戶，那為甚麼政府和強積金機構不可以讓僱員

吃這頓免費午餐呢？莫非強積金機構跟港交所同樣享有特權？那真想知道在香港還存在多少享有

特權的機構呢？

至於回報率不理想的問題也確實重要，如強積金的供款加上回報追不上多年通脹累積的水平

，那便失去了整個制度的意義，退休人士根本無法享受退休生活的應有水平，僱員的供款原來也

只是給了利益集團提供利益輸送的渠道，那就算僱員多不願意也被逼按制度的方法去選擇投資模

式，實是無奈！因此也有社會人認為強積金完全徹底失敗應予取消。筆者不是數學專家，以下的

推算也不知是否正確？真希望有專家能給大家一個正確的答覆和合理的解說。

粗略計算如在２０００年，僱員和僱主每月各供款１０００元，即每年合共供款２﹒４萬元

，如供款不變，連續供了２０年，供款總數為４８萬元，若以年利率３％複式計算，２０２０年

在強積金帳戶的總值應約６５萬元，如每年的平均通脹率高於３％，那強積金帳戶的存款就算高

於４８萬元，少於６５萬元，實質已算虧損，也追不上通脹水平，若如此類推，連續供了３０年

，即７２萬元，若同樣以年利率３％複式計算，總數應可獲約１１５萬元，４０年供了９６萬元

，應可獲約有１９０萬元（以上推算只是估算的數字，僅作參考）現時香港人口平均壽命約８５

歲，如照這樣計算，現時退休，拿了２０年的強積金約６５萬元，每月平均只可用約２７００元

，當然這只是２０年的推算（因強積金只實施了２０多年），２０年後便要以４０年後的推算了

，獲得的總值和每月平均可運用在開支上的金額相繼提高，但在通脹的壓力下，實際的購買力增

加還是減少，相信大家心中有數。



＊積金管理費高昂，券商卻零佣＊



據過往社會上的經驗，貨幣的購買力永遠都追不上通脹，怪不得有人質疑強積金的效用，只

是強積金卻涉及過萬億港元資金的運作及數十億元管理費、佣金和其他收益都無法估計，大財團

不輕易放手吧！相反單靠證券及期貨佣金收入的從業員，卻要捱足２０年撤銷最低佣金制之苦，

試問對這行業公平公道嗎？最令人更感奇怪的是，強積金作為就業人士退休生活的儲蓄投資計劃

，應是社會其中一項福利計劃，對整體社會的穩定和經濟長遠發展都是有利的，那為甚麼服務機

構還要收取費用呢？而服務費更被評為不合理和高昂，有關當局對此並沒有積極回應，何解？至

於特區政府的智囊團有否曾經作出討論，結果又如何？是否因會議內容保密不方便公布？

投資者參與證券及期貨買賣始終屬於投資或投機行為，目的是希望獲取更好的收益，投資或

投機都存有一定的風險，也應是利用閒錢來參與，既得到服務的提供，付出服務費用也是理所當

然。可是有關當局的政策明顯製造了惡性競爭，「零佣送禮」已成了業界常態，令投資市場變相

成了賭場，從社會和經濟觀點的角度來看，兩者的收費是否有點本末倒置呢？為何有關當局、政

府智囊團和議員們並沒有關注這種情況呢？不會是飯局或會議太多而忽略了？還是道理不會站在

打工仔的一方吧！



後記：普通長者生活津貼及高額長者生活津貼雖然合併，但在目前超級通脹的壓力下，意味

長者的老年生活應不會有所改善，如以目前的生活水平，沒有屬於自己的住房或公屋和個人收入

，幾十萬元的資產和每月４０００元的津貼，誰可保證可足夠應付２０多年以上的漫長歲月呢？

更何況人老了，醫療負擔也會不斷增加，現時的公共醫療已無法應付市民所需，上樓要排隊，看

病也要排隊，可見短期要解決這兩個糾纏了香港超過半世紀的問題真不容易，但要增加僱員強積

金的收入應不困難，只要利益集團放棄既有的利益，免除所有收費便可，這便可令強積金帳戶直

接得益，只是至今並沒有人積極提出來研究和實行，莫非有人不想得罪或剝奪利益集團的利益？

其實現時就算僱員付出了費用，也無法得到強積金有理想回報的保證，更何況坊間常聽聞僱員退

休後所提取的強積金款項比供款還少，希望不是真有其事，這可算是打工仔的血汗錢啊！如傳聞

屬實，那打工仔們只能用血汗繼續養活利益集團了。近年香港政府積極推行定息債券，特區債券

必定安全，而且也有固定利息回報抵抗通脹，又不存在昂貴服務費用，如僱員可以自己選擇把強

積金供款複式地全數投資在政府債券上，相信對僱員更有保障，這也有助政府向公眾融資。為甚

麼總沒有人提出呢？至於金融服務業也應恢復最低佣金制，好讓那些迷失了２０年，靠佣金收入

的從業員可以重新踏上強積金供款的道路，令退休生活有所保障，享受共同富裕的成果，希望這

些都不是筆者痴人說夢話吧！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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