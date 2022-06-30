《金碩良言－黃俊碩》對第六屆特區政府的期望

《金碩良言》明天就是香港回歸祖國的２５周年，亦是第六屆特區政府正式上任的日子。回

顧香港過住的二十五個歲月所面對的風風雨雨，雖然不能說香港一事無成，不過，由於香港社會

陷入泛政治化的困局，令社會各界未能同心協力，處理好房屋、醫療衛生、教育及社會福利等民

生重大問題，最終更導致２０１９年爆發「黑暴」，幸好中央政府在２０２０年果斷推出《港區

國安法》及《完善選舉制度》，成功撥亂反正，才能令香港漸漸重回和平安定的正軌。



筆者，作為《完善選舉制度》下當選的立法會會計界議員，深明過去立法會及香港社會泛政

治化所帶來的傷害，並期望新一屆特區政府在候任特首李家超帶領下，能夠與以愛國者為主體的

立法會通力合作，著力解決香港社會上，例如：房屋、醫療衛生、教育及社會福利等深層次的民

生問題，追回過去浪費的二十五年光陰，令香港廣大的市民重新獲得幸福感，與及作為香港市民

的榮譽感。



當然，新一屆特區政府需要處理及解決的問題有太多，而且坊間亦有不少有心人向新一屆特

區政府提出不少寶貴意見，再加上，文章的篇幅有限，所以筆者就不打算對每一項問題發表意見

。由於，筆者出身自會計界，本身對稅務及人才問題略有研究，所以希望借今篇文章，就有關問

題提供一些意見供候任特首李家超及新一屆政府作為參考之用。



一講起香港的稅制，大家腦海自然會浮起「簡單低稅制」，而香港的稅制簡單，例如：香港

主要稅收為薪俸稅及個人入息稅、利得稅、物業稅，與及各種印花稅，本身沒有較為複雜及煩瑣

的銷售稅及資產增值稅；再加上，香港的標準稅率為１５％、利得稅為百分之１６﹒５％，相較

不少地區為低。因此，「簡單低稅制」這個金漆招牌，一直要香港成功吸引海內外資金來港的重

要賣點之一。



然而，隨著經濟合作暨發展組織（即是ＯＥＣＤ）推出「ＢＥＰＳ ２﹒０」（即是：國際

防止稅基侵蝕及利潤轉移稅務改革方案２﹒０）的即將生效，其中「ＢＥＰＳ ２﹒０」設立了

全球最低稅收標準，無疑使香港傳統簡單低稅制的稅務優勢可能會受到影響。



面對有關挑戰，特區政府都有推出不少新的稅務優惠措施提升香港的競爭力，例如：立法會

近日首讀為某些船舶代理商、船舶管理商及船舶經紀商提供利得稅寬減的條例草案，與及財政司

司長陳茂波在今年《財政預算案》提出為，為單一家族辦公室提供稅務優惠政策等，期望吸引更

多資金落戶香港。



不過，特區政府推出的有關稅務優惠政策，相對於我們的最主要競爭對手：新加坡以言，只

可以算是大致持平，甚至有所不足。就以家族辦公室為例，新加坡早於多年前經已對單一家族辦

公室有不同程度稅務寬減，並豁免家族辦公室申領牌照，而家族辦公室產品及收入來源的免稅範

圍更比香港廣闊，甚至給予家族辦公室持有人及其家屬新加坡永久居留權，上述有關措施成功吸

引不少資金落戶新加坡。



因此，筆者期望新一屆特區政府的財金官員，能夠全面檢視香港的稅制，尋找當中是否可以

有進一步優化的空間，並且，在日後提出新的稅務優惠措施時，必須更為積極及進取，起碼要與

香港的主要競爭對手；新加坡持平，甚至更為優厚；因為，只有具競爭力的稅制，才能成功吸引

海內外的資金及人才匯聚香港，令香港作為亞太區首屈一指的國際金融中心地位得到穩固。



此外，香港因應對新冠疫情所制定的出入境防疫隔離政策，經已對香港吸引及挽留人才造成

一定程度的障礙，當局的而且確有需要重新檢視有關政策，扭轉目前的局面。



候任醫務衛生局局長盧寵茂早前接受傳媒訪問時表示，在上任後將推出措施，爭取減少旅客

來港的限制，例如：可考慮縮短檢測日期至五天或更短、設立家居隔離，與及要求旅客採取「點

對點」行程等。



筆者對於盧局長能夠考慮放寬入境檢疫限制表示歡迎，不過，香港最重要的工作是爭取與內

地實行免檢疫通關，這才能使香港的人才便利往返內地，為香港人才帶來最大的便利。就此，筆

者亦曾在不同場合多次提出，期望新一屆特區政府可以與內地商討，在未能全面與內地免檢疫通

關時，爭取設立一些特定免檢疫通關名額，讓一些有緊急需要的市民、中港兩地業務的專業人士

，在合乎特別的條件下，例如：完成接種三劑疫苗、全程使用港康及粵康碼等，可以免檢疫往返

內地及香港。



最後，現時由於美國通漲全面失控，再加上，俄烏戰爭令全球的能源及糧食價格急升。美國

聯儲局被迫接連大幅度加息，令亞太區的資金不斷外流，除了香港金管局要多次在海外市場購入

港元沽盤，令香港銀行體系港元結餘由年初的３０００多億元，下跌至近期的２３００億元左右

，並且有持續下跌的情況。而亞洲區的主要貨幣日圓，曾大跌至每一美元對１３６日圓，跌至

１９９８年以來的新低。筆者希望新一屆特區政府要對有關危機早作準備，制定好一系列的應對

方案，為迎接香港美好的未來打下基礎，讓我們同開新篇。《立法會會計界議員 黃俊碩》



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