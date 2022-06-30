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30/06/2022 16:59

《盤後部署》港股七月有望挑戰二萬五，「翻身」還看企業業績

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家主席習近平今日到港視察，今日港股普遍窄幅上落，恒指
今早數十點後，最低試過跌２７７點，隨後跌幅收窄，午後恒指維持百點跌幅。科技股持續回吐
，美團（０３６９０）、騰訊（００７００）以及阿里（０９９８８）分別跌２至４％；而商湯
（０００２０）禁售期已過，今日股價最多曾大跌五成，見低位２﹒９１元，最後收跌
４６﹒７７％，報３﹒１３元。而恒指收報２１８５９，跌１３７點或跌０﹒６２％，主板成交
１５１４﹒７０億元。國企指數報７６６６，跌２７點或跌０﹒３６％。恒生科技指數報
４８７０，跌６６點或跌１﹒３６％。
　　內地股市方面，上證綜合指數報３３９８，升３７點或升１﹒１０％，成交５１０３﹒０７
億元人民幣。深證成份指數報１２８９６，升１９９點或升１﹒５７％，成交３２９０﹒４３億
元人民幣。
　
＊五窮六絕已過，預計港股七月或有表現＊
　
　　港股「五窮六絕」已過，見近期恒指略為反彈，除了反映了市場開始消化加息之外，更有「
維和」味道，皆因國家主席習近平訪港，股市走勢既不可以太難看，又不可以太搶鏡頭，所以今
日港股受制於２２０００點關口，預計仍有幾浪沽壓情況出現，大市才能夠向上突破。
　　港股近期阻力位可能在２２５００點關口，假如突破則有機會直衝２５０００，關鍵是恒指
指數股企業的業績表現。不過近期大行對騰訊（００７００）的目標較為睇淡，皆因公司缺乏「
金蛋」，因此市場會將焦點放在美團和阿里身上，相信資金將會繼續流入科技股；另外車股都是
市場關注位，比亞迪（０１２１１）、蔚來（０９８６６）將與傳統車廠大鬥法，股價有機會繼
續炒上。（ｕｌ）

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