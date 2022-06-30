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30/06/2022 10:18

【外圍經濟】歐美英央行趨向緊縮政策，歐元區利率料見２厘後止升

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博社》報道，全球主要央行行長出席歐洲央行周三在葡
萄牙辛特拉舉行的會議，當中歐洲央行行長拉加德、聯儲局主席鮑威爾、英倫銀行行長貝利，以
及國際結算銀行行長Ａｕｓｔｉｎ　Ｃａｒｓｔｅｎｓ加入《彭博社》Ｆｒａｎｃｉｎｅ　
Ｌａｃｑｕａ主持的小組討論時，均發表鷹派立場。

＊歐洲央行料明年底加息至２厘＊

　　歐洲央行行長拉加德曾有機會反擊對歐元政策利率的市場定價，而她基本上支持了市場。拉
加德表示，金融市場理解並贊賞歐洲央行的行動。她指出，交易員預期明年底歐元區利率將會升
至２厘，低於英國和美國，但仍高於彭博經濟研究估計的歐元區１﹒５厘中性利率。《彭博社》
估計，歐洲央行之後將會停止加息，而這對意大利來說很重要，因為今年該國債務成本上升的大
部分是來自對歐洲央行政策利率上升的預期，進一步提升了對信用風險的感知，這對該國而言的
償債能力來說不是好兆頭。

＊聯儲局７月傾向維持加息０﹒７５厘＊

　　對於美國經濟增長面臨下行風險，當局會否作出快速反應表示，美國聯儲局主席鮑威爾並無
任何表示，縱使他指出，對抗通脹很可能會帶來一些痛苦。相反，鮑威爾或想藉指目前美國勞動
力市場「非常強勁」且儲蓄率上升，反對有關７月８日發布的就業報告若然勞動力市場疲軟，將
足以使下月加息幅度降至５０個基點的看法，除非通脹方面有新進展。
　　鮑威爾還指出，市場基本上已消化了點陣圖上的加息軌跡－顯示利率今年已經進入了限制性
區域－儘管聯儲局只加息３次。不過，彭博經濟研究預計高通脹將迫使聯儲局採取更多行動，聯
邦基金利率到２０２３年第二季將升至４厘。

＊英國利率８月後料升中性以上＊

　　英國方面，工會與政府之間的矛盾令薪酬談判成為關注焦點。英倫銀行行長貝利在這個問題
上小心翼翼，強調合適的薪資升幅沒有確定的數字。可以預期，英倫銀行專注於通脹預期如何影
響薪酬發展，並會通過加息對此做出回應。
　　他還表示，貨幣政策委員會將會（ＭＰＣ）追蹤激增的通脹性質會發生哪些變化。最新的
ＣＰＩ數據顯示價格壓力範圍擴大。就業市場緊張及服務業通脹上升，這可能足以說服ＭＰＣ在
８月會議後的幾個月內將利率提高到中性以上。《彭博社》預期８月會議將會加息５０個基點。
（ｐｃ）

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