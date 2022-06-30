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30/06/2022 18:01

《台股攻略－黃振宇》第二季完結，台股失守萬五關口

　　《台股攻略》美股普遍下挫，台股晶圓雙雄、金融及航運股今日（３０日）同步跳水，加權
指數終場重挫４１４點，以全日低位１４８２５點收市，創１年半新低，成交金額為
２５９２﹒２５億元（新台幣．下同），三大法人淨賣出２２９﹒２７億元，６月蒸發１９８２
點；第二季下跌２８６７點；上半年累跌３３９３點。
　　晶圓代工龍頭台積電收４７６元，跌３﹒１％，創１９個月新低，市值滑落至１２﹒３４兆
元；晶圓代工廠聯電失守４０元關口，收３９﹒１５元，跌４﹒３％，創逾１年半新低；其他電
子權值股方面，南亞科跌７﹒５％，國巨、華碩、台達電、瑞昱、日月光投控及矽力－ＫＹ均跌
２％至５％，聯發科及鴻海跌超過１％，僅大立光逆市升１﹒５％。航運股方面，貸運三雄的陽
明跌３﹒７％，長榮跌４﹒９％，萬海跌勢相對較輕，微跌０﹒８％。散裝航運的慧洋－ＫＹ、
四維航、台驊投控、裕民、新興及台航均跌３％至４％。航空雙雄的華航微跌０﹒４％，長榮航
則升０﹒２％。金融股下挫，國泰金、開發金、元大金、中信金、上海商銀、台新金、中再保、
彰銀及臺企銀均跌２％至３％。工業電腦（ＩＰＣ）股則逆市上揚，新漢料下半年營運樂觀，股
價漲停，攀近３年新高，倫飛升７﹒４％，磐儀升３﹒３％，欣技升１﹒１％，而工業電腦龍頭
研華則跌１﹒１％。高端疫苗總經理陳燦堅今日在股東會提到，集團今年疫苗目標產能達１億劑
，佐劑（Ａｄｊｕｖａｎｔ）是可以直接向美國進口，而抗體（Ａｎｔｉｂｏｄｙ）則必須在台
灣自行生產，而集團過去只有５０、２００升的發酵槽，目前已擴建２０００升發酵槽，同時採
購原料，此外，其合作夥伴的台康生及東洋亦持續增加產能。「Ｙａｈｏｏ奇摩股市」今日公布
今年第二季台股熱門指標，冠軍由電線電纜及不銹鋼大廠華新奪得，並與寶齡富錦、同致、長興
、精星、昇陽半導體、慧洋－ＫＹ、致伸、創意及華孚入選十大爆紅股份。
　　第二季完結，台股在美聯儲局加息、通脹高企及疫情夾擊下，指數走勢轉弱，最終失守萬五
關口，建議投資者保持審慎，留意三大法人動向。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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