【虛幣世界】比特幣仍苦守二萬美元關，三箭資本遭清盤惹疑慮

《經濟通通訊社３０日專訊》加密貨幣市場仍苦苦力撐，比特幣一直力守２００００美元關

口，以太幣約在１１００美元上落。市場關注對沖基金三箭資本，因其被債權人起訴未能償還債

務，被英屬處女群島的法院下令進行清盤，Ｏａｎｄａ高級分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ認為

，投資者越來越擔心三箭資本的倒閉，可能引發進一步的恐慌情緒蔓延。

另外，有消息指，加密貨幣經紀公司Ｖｏｙａｇｅｒ Ｄｉｇｉｔａｌ

（ＶＯＹＧ﹒ＴＯ） 本周向３ＡＣ發出違約通知，此前該基金未能按要求支付１５２５０ 比

特幣和 ３﹒５ 億美元的ＵＳＤＣ 貸款。 Ｖｏｙａｇｅｒ在披露其對３ＡＣ 的消息後股

價暴跌。３ＡＣ是數字資產行業的投資相關公司，主要投資ＮＦＴ、去中心化金融、第１層區塊

鏈公司和加密公司。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２００７０﹒８８元（美元．下同），跌０﹒２６％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１０９４﹒７４元，跌０﹒５０％；艾達幣報

０﹒４６２０元，跌０﹒９０％；瑞波幣報０﹒３２６０元，跌１﹒０９％。（ｕｌ）



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