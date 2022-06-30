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即市新聞

30/06/2022 08:55

【虛幣世界】比特幣仍苦守二萬美元關，三箭資本遭清盤惹疑慮

　　《經濟通通訊社３０日專訊》加密貨幣市場仍苦苦力撐，比特幣一直力守２００００美元關
口，以太幣約在１１００美元上落。市場關注對沖基金三箭資本，因其被債權人起訴未能償還債
務，被英屬處女群島的法院下令進行清盤，Ｏａｎｄａ高級分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ認為
，投資者越來越擔心三箭資本的倒閉，可能引發進一步的恐慌情緒蔓延。
　　另外，有消息指，加密貨幣經紀公司Ｖｏｙａｇｅｒ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
（ＶＯＹＧ﹒ＴＯ）　本周向３ＡＣ發出違約通知，此前該基金未能按要求支付１５２５０　比
特幣和　３﹒５　億美元的ＵＳＤＣ　貸款。　Ｖｏｙａｇｅｒ在披露其對３ＡＣ　的消息後股
價暴跌。３ＡＣ是數字資產行業的投資相關公司，主要投資ＮＦＴ、去中心化金融、第１層區塊
鏈公司和加密公司。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２００７０﹒８８元（美元．下同），跌０﹒２６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１０９４﹒７４元，跌０﹒５０％；艾達幣報
０﹒４６２０元，跌０﹒９０％；瑞波幣報０﹒３２６０元，跌１﹒０９％。（ｕｌ）
　
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