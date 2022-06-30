《經濟通通訊社３０日專訊》加密貨幣市場仍苦苦力撐，比特幣一直力守２００００美元關
口，以太幣約在１１００美元上落。市場關注對沖基金三箭資本，因其被債權人起訴未能償還債
務，被英屬處女群島的法院下令進行清盤，Ｏａｎｄａ高級分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ認為
，投資者越來越擔心三箭資本的倒閉，可能引發進一步的恐慌情緒蔓延。
另外，有消息指，加密貨幣經紀公司Ｖｏｙａｇｅｒ Ｄｉｇｉｔａｌ
（ＶＯＹＧ﹒ＴＯ） 本周向３ＡＣ發出違約通知，此前該基金未能按要求支付１５２５０ 比
特幣和 ３﹒５ 億美元的ＵＳＤＣ 貸款。 Ｖｏｙａｇｅｒ在披露其對３ＡＣ 的消息後股
價暴跌。３ＡＣ是數字資產行業的投資相關公司，主要投資ＮＦＴ、去中心化金融、第１層區塊
鏈公司和加密公司。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２００７０﹒８８元（美元．下同），跌０﹒２６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１０９４﹒７４元，跌０﹒５０％；艾達幣報
０﹒４６２０元，跌０﹒９０％；瑞波幣報０﹒３２６０元，跌１﹒０９％。（ｕｌ）
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