【半年結－下半年展望】港股受內外因素牽動，中概股仍處整固階段

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３０日專訊》踏入２０２２年，港股首個月走勢尚好，累計

升４０４點，惟升至２月１０日年內高位２５０５０後顯著回落，跌勢持續至３月初，曾於３月

１０日跌至年內低位１８２３５，之後兩日反彈逾３１００點，４、５月在１９１７８至

２２５２３數千點間上落，６月仍未能突破４月初的反彈高位２２５２３。

有專家表示，美國持續加息勢影響美股表現，跌勢若然持續，港股難以獨善其身。估計受經

濟環境拖累下，港股下半年有機會下試１６８００。不過，有專家認為，恒指若突破２２５００

，後市可望繼續向上。



＊溫鋼城：７月加息０﹒７５厘機會極高＊



加息問題仍為市場焦點。美國５月ＣＰＩ按年升８﹒６％，再創逾４０年新高，聯儲局亦６

月份議息會後宣布加息０﹒７５厘，市場原預期加息半厘。另外，美國首季ＧＤＰ最後修訂為按

季收縮１﹒６％，加劇市場對經濟衰退的憂慮，但聯儲局主席鮑威爾重申通脹為目前最大威脅，

需以加息應對。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國

通脹加劇主要因為俄烏戰事持續，兩國仍未化解僵局，而北約與俄羅斯相互制裁，食品、能源等

價格急升，聯儲局需加息壓抑通脹。然而，他指聯儲局擴大加息幅度，導致需求減少，令到本已

受新冠疫情拖累的企業百上加斤，美元持續強勢更令新興市場貨幣受壓，全球經濟衰退風險增加

，港股下半年相信難以獨善其身。

溫鋼城預期，以目前美國的通脹情況，７月加息０﹒７５厘的機會極高，亦提高了聯邦基金

利率在今年底升至４厘的可能性。他續指，港元弱勢未改，本港銀行體系結餘減少，金管局未來

很大機會因應港美息差而需要加息，下半年本港經濟不容樂觀。



＊溫鋼城：下半年恒指下試１６８００＊



內地近期宣布推行多項政策去推動經濟增長，包括減息及降準、以汽車業拉動經濟，推出紓

緩樓市的政策等。溫鋼城表示，即使多個城市推出多項刺激樓市措施，惟整體銷售氣氛一般，且

受早前的恒大事件影響，部分房企的債務仍未解決，能否如期交樓、樓宇質素及安全等都打擊了

置業人士的信心，內房板塊尚未轉勢。他又指，中央近期推出的穩經濟政策著重刺激內需，惟外

圍經濟未明朗，單靠刺激內需振興經濟的作用不大，現時未有大批資金流入內地股市，尚要一段

時間才可令經濟恢復正常。

大市走勢方面，溫鋼城指，除要留意加息及內房債務問題，７月初多隻內銀股除淨，相信會

令股價表現較波動，又預期北水在七一回歸後不會積極入市，恒指７月料在２０５００至

２２５００上落。他提到，環顧全球經濟氣虛體弱，隨著多國央行持續加息以抑制通脹，令經濟

雪上加霜，他對後市看得甚淡，估計恒指下半年會下試１６８００。



＊曾永堅：減徵關稅成效低兼失民意＊



中美經濟角力沒完沒了，引發關稅、中概股等風波。椽盛資本投資總監曾永堅認為，中美關

係極其量不會惡化，但料下半年會持續角力。早前美國曾吹風以減徵中國商品進口關稅作為遏抑

通脹的手段，但自動延續限期臨近之際，白宮未發一言。對於拜登政府的模糊取態，曾永堅指，

即使拜登希望以減關稅證明自己對抗通脹的決心，但美國主流意見傾向支持抗衡中國，民意未必

容許拜登政府按照自己意願做（減關稅）。他續指，美國中期選舉逐漸臨近，拜登一派更加需要

聽取民意。

此外，曾永堅認為通脹並非一時三刻，減關稅就能處理的問題，此乃結構性問題，加徵關稅

只是特朗普政府種下的一個前因，隨之而來的產業鏈及高成本才是加劇通脹問題的癥結。他指減

關稅也不能即時降低物價。拜登深明此道，現時通脹已成為美國極待解決的一項難關，更是拜登

為中期選爭取選票的一大關鍵，故減關稅未必有效解決通脹，同時更有機會讓中國得益而與民意

倒行逆施，對拜登可謂賠了夫人又折兵，故減關稅仍未有落實之日，但曾永堅預期，拜登與國家

主席習近平進行視像通話後或有轉機。



＊監管框架考驗中概股適應性＊



中概股為中美角力的另一壁壘，並已成為美國抗衡中國的金融戰工具。曾永堅指出，中概股

問題未有進一步惡化已是好事，美國將竭盡所能阻止中國經濟壯強，故中概股問題絕對不會在今

年內迎刃而解，預期最少要一至兩年。他提到，中概股早前的退市風險已導致相關股份出現巨大

跌幅，但市場已對中概股作好最壞打算，故認為相關因素難再撼動股價。相反，曾永堅認為，監

管政策對中概股的後續影響更為重要，因目前相關監管的已定好框架，只欠當中細節，未來還看

個別股份在監管下營運的調節能力，而適應情況及進度則要從業績中觀察了，故預期８月中概股

公布中期業績時便能反映其適應程度，屆時或有較大機會沖喜一下，但料７月仍處於整固階段。

曾永堅同時指出，中概股亦受美國國債孳息率影響，因美股已正式步入熊市，市況反覆波動

下，美國國債孳息率將會影響科技股估值，為科技股帶來風險，但他指港股勝在估值不高，料影

響較小。



＊曾永堅：恒指有望挑戰２４５００＊



曾永堅以「驚濤駭浪」作為上半年港股的總結。恒指由２５０５０跌低至１８２３５，主要

受負面預期驅動，包括政策監管風險以至上海封城。不過，走勢自３月１６日劉鶴講話後初見曙

光，其後國務院與地區政府連番出台穩經濟措施，重申重視市場的穩增長目標，市場下半年期望

轉趨正面。曾永堅亦提到，中央近期的防疫政策有所放寬，包括入境檢疫隔離限期減半，令市場

進一步期望股市下半年的估值修復。

中央銳意要穩經濟，外圍因素進而成為最大的風險。曾永堅預期，美國加息周期帶來的經濟

衰退風險仍會在第三季困擾美股，港股表現則仍要看美股如何預期與消化風險，假如美股第三季

持續急跌，港股亦較難獨善其身。

恒指走勢方面，曾永堅對未來內地公布的經濟數據看法正面，預期恒指不會跌穿３月低位。

他提到，目前恒指已成功突破百天線，但要真正判斷恒指是否已經轉勢，仍需要基本面支持。他

指現時恒指的關鍵位為２２５００，是去年２月高見３１１８３後形成的下降軌延伸阻力，技術

上看，恒指如能突破２２５００，即有望再進一步向上挑戰２４５００。

