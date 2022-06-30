【半年結－內需開車】下半年「穩」字行頭！汽車內房宜吼龍頭股

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３０日專訊》坊間常提到「五窮六絕七翻身」，有哪些板塊

在七月會造好？為確保今年經濟５﹒５％增長目標，中央推出多項穩經濟政策，隨住疫情逐步穩

定，內需股７月有望追落後？另外，多項刺激汽車業措施出台，車股能否延續升勢？多個城市力

谷樓市，內房股開始轉勢？專家將逐一分析汽車、內需及內房板塊前景及走勢！



＊汽車股短線料有整固＊



中央近兩個月推出不少與汽車業有關的利好措施，包括減半徵收乘用車購置稅、汽車下鄉等

，汽車股順勢而飛，吉利（００１７５）月內升逾２０％，比亞迪（０１２１１）更一度升至

３３３﹒３元創上市新高。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地

逐步復工復產，汽車業轉好有望拉動下游行業，加疊政策扶持，加強換車需求，帶動汽車股表現

。不過，他提到汽車股在利好政策下爆升屬正常，之後能否維持好的銷售額才是關鍵，加上汽車

板塊已累積不少升幅，短線料出現整固，投資者宜留意乘聯會未來公布的汽車銷量數據。

在比亞迪、吉利、廣汽（０２２３８）及長汽（０２３３３）這四間傳統車企之中，溫鋼城

以比亞迪為首選。他解釋，比亞迪除了電池及汽車銷量強勁，汽車摩打技術亦較為領先，疊加「

股神」巴菲特持股的因素，前景較好。然而，他指股價升至３３３﹒３元已超額完成，９日

ＲＳＩ亦現頂背馳，建議投資者待股價回至２８０元吸納。

溫鋼城又提到，長汽及廣汽的新能源車銷量較差，前者品牌流行熱度不足，亦未獲資金強力

支持；後者業務及業績沒有驚喜，即使市盈率較低，仍不獲市場看好，前景較淡。部署方面，他

認為長汽收市失守２０天線需平倉離場，廣汽就可於保力加通道底部７﹒３７元吸納，短線預期

在７﹒３７元至８元上落。



＊造車新勢力較看好理想＊



造車新勢力「蔚小理」當中，蔚來（０９８６６）及理想（０２０１５）今個月分別先後推

出新車款（前者為智能電動中大型ＳＵＶ ＥＳ７；後者為家庭發展智能旗艦ＳＵＶ理想Ｌ９）

，小鵬亦宣布將於明年推出兩個新車款，「蔚小理」月內分別大漲逾２６％、３６％及５３％。

溫鋼城指出，理想最新推出的車款，亮點在於加強續航力，過去的賣車數據亦較好，反映集

團未來有機會扭虧為盈，對其前景感到樂觀。不過，他指出股價由５月初至今累計最多已升逾１

倍，且已嚴重超買，持貨者應食胡，未失守１００元仍可持有，無貨者就待股價回至２０及５０

天線分注吸納。

至於小鵬及蔚來，溫鋼城表示，小鵬早前因鋰電池不足而延期交付，供應鏈問題仍然存在。

蔚來近期禍不單行，先有測試車高處墜下車毀人亡，後遭沽空機構狙擊，稱公司誇大收入及提高

淨利潤率，以達至目標，銷售表現亦較差，他看蔚來前景較淡。部署方面，溫鋼城指小鵬２０及

１００天線不容有失，蔚來一旦失守２０天線就需要減倉。



＊餐飲股宜以炒波幅為主＊



除了汽車股之外，內需股亦受惠於疫情回穩及穩經濟政策。當中，上海宣布逐步恢復堂食，

餐飲股顯著反彈，海底撈（０６８６２）及九毛九（０９９２２）月內漲逾１７％及１３％。溫

鋼城提醒投資者，中央堅持「動態清零」的方向仍主導餐飲股走勢，５月食品價格按年升

２﹒３％，近期豬價持續強勢，即使逐步放寬堂食可增加食客流量，但未必可以抵銷原材料成本

，宜以短炒為主。他又強調，部署疫情相關股票一定要做好止賺及止蝕，事關疫情一旦反彈，股

價波動會非常大。

部署方面，溫鋼城提到海底撈過去開店太多，業績表現欠佳，短線宜待股價回至１６元才考

慮買入；呷哺呷哺（００５２０）市盈率過高兼虧損當中，現價買入值博率不高，宜回至２０天

線吸納；九毛九在２０天線１８﹒５元水平可吼，１６﹒５元止蝕。



＊中央政策集中刺激住房潛在需求＊



內地樓市為中國經濟的一大支柱，去年開始民企內房債務問題爆發，曾永堅指內房窘境冰封

三尺非一日之寒，由２０２０第四季起，中央已著手處理民企內房的高槓桿問題，以多項政策及

手段要求房企減槓桿。但手法令樓市顯著轉弱，故近期中央政策側重穩定樓市，並以激發需求面

為主，同時重新容許民企內房發債以解燃眉之急，近月房企資金壓力紓緩。他指內房最壞情況已

過，下半年有望逐步向好。

儘管部分民企內房獲重新容許發債集資，但相關內房每月合約銷售未見改善，令人憂慮房企

的資金回籠狀況。曾永堅認同內房銷售回穩才是解決內房問題的關鍵，故中央政策集中刺激及吸

引潛在需求。數據顯示一、二線城市成交回升，但要良好的氣氛蔓延至三、四線城市則仍然需時

。



＊內房政策傾向汰弱留強＊



此外，疫情封控措施造成經濟下滑，亦是影響入市意欲的一大因素。曾永堅提到，近期內地

公布的經濟數據好過預期，儘管經濟難以「Ｖ」形反彈，市場也期望以「Ｕ」形逐步恢復。中央

亦積極從各方面恢復市場信心，包括最近將入境檢疫隔離限期減半，可能已視為對防疫措施的鬆

綁，同時人行宣布降準，令潛在業主預期樓價上升，進而刺激入市意欲，故曾永堅對於樓市後市

表現審慎樂觀。



＊越秀滄海遺珠回調吸納＊



部署方面，曾永堅提到內房處於汰弱留強局面，過去高桿杆及態度進取的房企，中央亦有意

將他們逐步淘汰。曾永堅建議部署能配合中央希望樓市健康發展，財務狀況相對良好的房企，同

時這些股份應有望在行業整合期間得益。曾永堅推介兩隻國企內房，分別為中海外

（００６８８）和越秀（００１２３）。他指兩股股價對比資產淨值都有折讓，其中建議待中海

外回落至２３至２３﹒５元水平吸納，上望破頂價３０元。曾永堅尤其提到越秀為內房板塊的滄

海遺珠，指其深耕大灣區主要城市，未來將於區內維持優勢，而且未來計劃清晰可見；近期越秀

獲資金追捧，股價突破１０元，創近１５年高位。不過，曾永堅指越秀股價經得起考驗，中長線

投資宜於９﹒２至９﹒３元附近吸納，上望目標１２元。

