《異動股》商湯（２０）跌幅急擴至四成，公司禁售期今日完結

《經濟通通訊社３０日專訊》商湯（０００２０）現價跌４０﹒１４％，報３﹒５２元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４３﹒２３％。該股成交約１﹒６２億股，涉資５﹒７９億
元。
公司禁售期今日完結，隨後發表公告指，該公司執行主席及執行董事徐立、執行董事王曉剛
及徐冰，以及集團若干管理層成員為表達彼等對集團長期價值及前景的信心，承諾於今年１２月
２９日之前，不會出售公司於２０１６年１１月１日採納的首次公開發售前受限制股份單位計劃
下已歸屬Ｂ類股份
美國商務部２９日把５間中國企業納入貿易制裁黑名單，指這批公司協助俄羅斯軍工企業。
這是俄烏爆發戰事、美國啟動制裁俄羅斯的行動以來，首度對付中國企業。美國商務部稱，涉事
的中國企業在俄烏開戰前，一直為受制裁的俄羅斯軍工企業供應產品，在戰事爆發後仍保持供應
產品。５間中國企業包括Ｃｏｎｎｅｃ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ、以香港為基地的Ｗｏｒｌｄ
Ｊｅｔｔａ（香港世捷達物流有限公司）、Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｋｉｎｇ
Ｐａｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（金派科技）及Ｗｉｎｎｉｎｃ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ（維科
電子）。
中國駐美大使館對此表示，中方沒有向俄羅斯或烏克蘭提供軍事援助，並稱將採取「必要措
施」來保護中國公司的權益。
此外，美國商務部以同樣理由把３１間公司納入黑名單，當中包括俄羅斯、阿聯酋、拉脫維
亞、巴基斯坦、新加坡、英國、越南及烏茲別克的公司。根據登記資料，涉事的部分公司在中國
也有業務運作。
現時，恒生指數報２２０２１，升２４點或升０﹒１１％，主板成交９２﹒８３億元。國企
指數報７７１６，升２１點或升０﹒２８％。恒生科技指數報４９５７，升２０點或升
０﹒４１％。
即月期指新報２１９１９，升６４點，低水１０３點。即月國指期貨報７６４０，升２９點
，低水７６點。即月科指期貨新報４９６０，升２７點。
上證綜合指數報３３７６，升１５點或升０﹒４６％，成交４５１﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２８３１，升１３５點或升１﹒０６％，成交７１２﹒３５億元人民幣。
（ｈｃ）
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