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30/06/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒５億人幣，買騰訊沽安踏

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指低開７９點，報２１９１７點。最高升１１５點報
２２１１１點，最低跌２７７點報２１７１９點。恒指收報２１８５９點，跌１３７點或
０﹒６２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入８４﹒５億元人民幣，增加７３﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣
出最多的依次是安踏體育（０２０２０）、中國電力（０２３８０）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１５１４﹒７億元減少５﹒８％。其中港股通成交４１４﹒３億元，佔總成交
２７﹒４％。

＊任天堂夥騰訊推遊戲主機Ｓｗｉｔｃｈ＊

　　任天堂總裁古川俊太郎在年度股東大會上表示，中國的ＰＣ和手機遊戲市場很大，但遊戲機
市場卻不大。將繼續與騰訊聯手推廣遊戲主機Ｓｗｉｔｃｈ。
　　　針對在過去幾年大量經典遊戲源代碼被洩露的問題，任天堂表示早前表示引入了信息安全
管理，正在與專家合作解決信息洩露問題。
　　　２０１９年４月２６日，任天堂與中國控股公司騰訊共同宣布雙方將展開合作，由騰訊在
中國內地發行「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　Ｓｗｉｔｃｈ」主機。
　　騰訊控股跌２﹒９％報３５４﹒４元，北水淨買入１４﹒４億元；建設銀行升０﹒９６％報
５﹒２７元，北水淨買入１０﹒３億元；工商銀行跌０﹒２１％報４﹒６６元，北水淨買入
４﹒８億元。
　　安踏體育升３﹒４９％報９６﹒４元，北水淨賣出１﹒４億元；中國電力升８﹒２６％報
４﹒９８元，北水淨賣出０﹒９億元；美團跌４﹒２４％報１９４﹒２元，北水淨賣出０﹒４億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１４﹒３８
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　１０﹒２８
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　　４﹒７６
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　３﹒９１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　－１﹒３８
　　中國電力　（０２３８０）　　　　　－０﹒９１
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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