《美元走勢－羅明立》儲局官員鷹派立場推升美匯，料英鎊仍會受壓

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３６﹒３２ １３６﹒８１ １３６﹒１５

歐元╱美元 １﹒０４４５ １﹒０４６９ １﹒０４３３

英鎊╱美元 １﹒２１４５ １﹒２１６５ １﹒２１０８

美元╱瑞郎 ０﹒９５５７ ０﹒９５５７ ０﹒９５３０

美元╱港元 ７﹒８４５８ ７﹒８４８４ ７﹒８４５３

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《美元走勢》美國第一季ＰＣＥ物價指數年化季率終值為７﹒１％，輕微向上修正，而第一

季度實際ＧＤＰ年化季率終值向下修正為－１﹒６％。美聯儲局主席鮑威爾表示疫情前的低息時

代已經過去，指美國經濟強勁，可承受現時的貨幣政策調整，局方將可以同時兼顧保持就業及穩

定物價的兩大目標，但承認任務具挑戰性，現時更關注通脹長期持續的風險。克利夫蘭聯儲主席

梅斯特表示應採取強有力的行動遏制通脹，支持７月加息０﹒７５％，同時承認當地經濟有衰退

風險。聯儲局官員鷹派立場令美匯指數走高，曾經升至１０５﹒２０附近。

非美貨幣全面受壓，英鎊跌至１﹒２１邊緣。英倫銀行行長貝利表示當地經濟放緩有擴大跡

象，但未有具體承諾會進一步收緊貨幣政策，相信英鎊仍然會受壓。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０４５５ １﹒０６００ １﹒０４３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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