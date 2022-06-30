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30/06/2022 09:21

因應七一活動，港鐵會展站今晨起關閉，至明天下午２時重開

　　《經濟通通訊社３０日專訊》港鐵（０００６６）表示，為配合慶祝香港特別行政區成立
２５周年活動安排，東鐵綫會展站由今日清晨開始關閉，直至明天下午２時重開。會展站關閉期
間，東鐵綫維持列車服務，即以金鐘站為終點站，而列車將不停會展站。
　　需要過海或往返港島及新界目的地的乘客，可考慮在如常服務的灣仔站乘搭港島綫，往金鐘
站轉乘其他綫。相關車站會有額外職員協助乘客，港鐵呼籲乘客預早計劃行程。（ｂｉ）

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