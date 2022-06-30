【香港政情】傳習近平今抵港見主要官員，明出席回歸慶典發表講話

《經濟通通訊社３０日專訊》國家主席習近平將出席香港慶回歸及新政府就職典禮，警方加

強灣仔會展附近一帶的保安。據悉，習近平今天下午將會會見政府主要官員及社會各界人士，但

原定今天晚上在禮賓府舉行的晚宴，則因為疫情而取消。習近平明天將會出席回歸慶典，並發表

重要講話。



＊今晚晚宴將取消，明出席慶典發表重要講話＊



消息指，習近平今日抵港，下午將會接見本港的主要官員、行會成員、部分港區人大政協，

以及政商界人士，他們昨日已開始在酒店隔離。習近平及其他隨行中央官員，原定今晚出席禮賓

府的晚宴，出席者包括現任及候任政府主要官員，但由於疫情關係，今晚的宴會將會取消。

據悉，習近平完成今日行程後，晚上將會到深圳過夜，並會在明日（３０日）返港，出席慶

祝香港回歸二十五周年大會暨新一屆政府就職典禮，發表重要講話，並為下任特首李家超及其他

主要官員監誓。



＊出席官員及政商界人士昨日入住酒店閉環管理＊



多名將會出席的官員及政商界人士，昨日（２９日）已陸續入住指定酒店閉環管理，包括全

國人大常委譚耀宗。澳門特首賀一誠亦應行政長官林鄭月娥邀請，昨日起訪港３日出席典禮。

港鐵（０００６６）表示，為配合活動安排，東鐵綫會展站將會由今日清晨開始關閉，直至

７月１日下午２時重開，期間東鐵綫列車將不停會展站。（ｂｉ）

