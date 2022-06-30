【香港政情】康文署明晚於紅館舉辦回歸二十五周年文藝晚會

《經濟通通訊社３０日專訊》康文署明晚８時在紅磡香港體育館舉辦文藝晚會，慶祝香港回

歸二十五周年，將有超過七百人參加演出，包括歌星藝人、香港中樂團、香港管弦樂團和香港舞

蹈團等，屆時多個本地電視台將會直播。（ｂｉ）





