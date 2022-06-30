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30/06/2022 17:34

【夜期時段】即月期指報２１６９６點，跌４８點，低水１６４點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７３３點，跌１１點，低水
１２７點，最新報２１６９６點，跌４８點，低水１６４點，合約成交４１６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７５７４點，跌１５點，低水９３點，最新報７５７０點，
跌１９點，低水９７點，合約成交４６１張。

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