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30/06/2022 16:39

《本港經濟》本港５月零售銷售按年跌１﹒７％，遠遜預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》政府統計處公布，今年五月零售業總銷貨價值的臨時估計為
２９１億元，按年下跌１﹒７％，遠遜預期的８﹒４％增長。今年四月的零售業總銷貨價值的修
訂估計按年上升１１﹒７％。今年首五個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌２﹒９％。
　　在今年五月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔７﹒７％。該月的零售業網上銷售價值的臨
時估計為２２億元，按年上升２％。今年四月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升３６％
。今年首五個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升２９％。
　　扣除其間價格變動後，今年五月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌４﹒９％。今年四
月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年上升８﹒０％。今年首五個月合計的零售業總銷貨數量的
臨時估計下跌５﹒９％。
　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，二零二二年五月與二零二一年五月
比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌５﹒２％。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌４﹒４％）
；服裝（下跌２﹒１％）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌２﹒３％）；藥物及化妝品（下
跌５﹒３％）；汽車及汽車零件（下跌３１﹒７％）；以及傢具及固定裝置（下跌５﹒１％）。
　　截至今年五月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估
計上升３﹒１％，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升１﹒８％。
　
＊只要本地疫情維持受控，零售業務可續恢復＊
　
　　政府發言人表示，零售業總銷貨價值在四月錄得強勁的按年升幅後，在五月輕微下跌。然而
，受惠於本地疫情緩和及消費券計劃的支持，四月及五月合計零售業總銷貨價值仍按年上升
４﹒７％，較第一季７﹒６％的跌幅顯著改善。展望未來，只要本地疫情維持受控，零售業務應
可繼續恢復。因此社會各界必須與政府齊心合力控制疫情。（ｂｉ）

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