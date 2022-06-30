【香港政情】李百全：港台重回正軌，切實履行公共廣播機構使命

《經濟通通訊社３０日專訊》廣播處長李百全將於新一屆特區政府升任保安局常任秘書長，

於港台最後一個工作天，他向全體員工發信，感激同事在其任內的支持和信任。

李百全在信中表示，由去年３月１日上任廣播處長一職至今，雖然只有一年多時間，但能與

一羣充滿熱誠、幹勁十足的港台同事並肩同行。他說，回想出任處長之初，港台面對多方面的挑

戰，工作不容易。得到同事上下齊心，克服重重困難，令港台重回正軌，切實履行 《香港電台

約章》訂定港台作為公共廣播機構的目的及使命。

李百全指，在不同的平台推出內容多元化的節目，增加市民對國家及「一國兩制」的認識。

港台與內地傳媒機構亦建立更緊密合作關係，中央廣播電視總台旗下ＣＧＴＮ 紀錄頻道及粵港

澳大灣區之聲電台頻道，將於７月１日正式落戶港台，讓香港市民能夠以更多途徑掌握中華文化

及了解國家最新發展。

李百全提到，本年初第五波疫情，台電視３２變身成為《防疫資訊台》，提供最快、最準確

的防疫資訊，對港台團隊展現專業、高效、勇於擔當的特質感到自豪。他又提到，港台在推廣運

動方面的努力，包括在過去一年分別播放多項國際性或全國性大型運動會，例如《奧運會》、《

全國運動會》、《冬奧會》等、亦獨家直播《亞洲聯賽冠軍盃２０２２》及《亞洲盃外圍賽》六

場賽事，見證香港球隊在海外取得佳績。

李百全期望港台同事繼續積極履行《約章》，秉持使命，向前邁進，凸顯主流媒體「講好中

國故事、講好香港故事」的作為和擔當。（ｈｙ）

