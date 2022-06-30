【內房困局】標普降寶龍地產評級至ＣＣＣ＋，後應公司要求撤評級

《經濟通通訊社３０日專訊》評級機構標普昨日將寶龍地產（０１２３８）長期發行人信用

評級從「Ｂ」下調至「ＣＣＣ＋」，因該公司解決即將到期的債務還款計劃沒有取得實質性進展

，面臨相當大的再融資風險，認為其在行業形勢嚴峻、市場信心下滑的情況下，風險管理不及時

也不夠充分。標普隨後應公司要求撤銷了對寶龍地產的信用評級。（ｈｙ）

